Esteban Ocon : "Il faudra me tuer avant".

Le Grand Prix du Qatar, avec son énorme chaleur et son taux d'humidité élevé, a poussé de nombreux pilotes de Formule 1 aux limites de leurs capacités : le pilote Williams Logan Sargeant a ramené sa voiture de course prématurément au stand, ses jambes se sont pliées en sortant de la voiture et l'Américain a dû être soutenu par son équipe. Il est pourtant habitué au temps chaud et humide de la Floride.

Le pilote Alpine Esteban Ocon s'est senti mal après 15 tours, il a même vomi dans son casque. "Mais il ne me serait jamais venu à l'idée d'abandonner", a déclaré le vainqueur du GP de Hongrie 2022, qui a finalement terminé septième au Qatar. "Il faudra me tuer avant".

Ocon est parti d'un milieu très modeste pour devenir un pilote de Grand Prix, et il n'a pas oublié ses racines. "Mes parents ont vendu notre simple maison pour me financer le karting, nous avons vécu pendant des années dans un camping-car".

"Entre-temps, ma carrière n'allait pas bien, il y avait des moments dans le sport automobile où je ne savais pas si j'aurais une voiture pour la saison suivante. J'ai sérieusement envisagé de travailler chez McDonald's".



"Je dois tout à ma famille, ils ont toujours cru en moi, ils ont tout mis en jeu pour moi. Rien que pour cette raison, je n'abandonnerais jamais une course, peu importe à quel point je me sens mal".



"Le Qatar a été un enfer. Jamais dans un Grand Prix je n'avais ouvert la visière à plusieurs reprises dans la ligne droite parce que j'avais l'impression de manquer d'air. De temps en temps, j'enlevais la main du volant pour essayer de diriger d'une manière ou d'une autre le flux d'air vers le casque. Cela n'a pas très bien fonctionné".



"C'était étrange - plus je respirais vite, plus j'avais l'impression de manquer d'oxygène. Mais à aucun moment il ne m'est venu à l'esprit que j'allais mettre la voiture au stand. Il faudrait me tuer avant".



"Quoi qu'il en soit, j'ai vomi pendant deux tours, et c'était déjà dans les tours 15 et 16. Je me suis dit - zut, je dois en quelque sorte tenir plus de 40 tours ici !"



"Ce qui s'est passé au Qatar m'a vraiment assommé, au sens littéral du terme. Car même lors d'un GP de Singapour, que de nombreux pilotes considèrent comme la course de championnat du monde la plus dure de toutes, je pourrais facilement faire deux distances de GP. Je ne peux expliquer les problèmes rencontrés au Qatar que par le fait que la chaleur était en quelque sorte restée et que nous n'arrivions pas à la faire sortir du cockpit. J'ai été très soulagé de voir le drapeau à damier".



Dans le bâtiment de l'équipe Alpine, Ocon s'est allongé de tout son long pour laisser son corps descendre dans la salle climatisée. Il a écrit à ce sujet sur X : "Mais hé - 7e place" !





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5