Esteban Ocon: "Prima dovrete uccidermi".

Il Gran Premio del Qatar, con il suo enorme calore e l'elevata umidità, ha spinto molti piloti di Formula 1 al limite delle loro capacità: il pilota della Williams Logan Sargeant ha portato la sua auto da corsa ai box in anticipo, le sue gambe si sono piegate quando è uscito e lo statunitense ha dovuto essere sostenuto dal suo equipaggio. È abituato al clima caldo e umido della Florida.

Il pilota alpino Esteban Ocon si è sentito male dopo 15 giri e ha persino vomitato nel casco. "Ma non mi sarebbe mai passato per la testa di arrendermi", ha detto il vincitore del GP d'Ungheria 2022, che ha chiuso al settimo posto in Qatar. "Dovrete uccidermi prima di questo".

Ocon ha fatto la sua gavetta partendo da origini molto umili per diventare un pilota di Gran Premio, e non ha dimenticato le sue radici. "I miei genitori hanno venduto la nostra semplice casa per finanziare il mio karting, abbiamo vissuto in un camper per anni".

"Nel frattempo le cose non andavano bene con la mia carriera, ci sono stati momenti nell'autosport in cui non sapevo se avrei avuto una macchina per la stagione successiva. Stavo seriamente pensando di lavorare da McDonald's".



"Devo tutto alla mia famiglia, hanno sempre creduto in me, hanno messo in gioco tutto per me. Solo per questo motivo non avrei mai rinunciato a una gara, per quanto mi sentissi male".



"Il Qatar è stato un inferno. Mai prima d'ora in un Gran Premio ho continuato ad aprire la visiera sul rettilineo perché mi sembrava di non riuscire a respirare. Ho tolto la mano dal volante per indirizzare in qualche modo il flusso d'aria verso il casco. Non ha funzionato bene".



"È stato strano: più respiravo velocemente, più avevo la sensazione di non ricevere abbastanza ossigeno. Ma nemmeno per un attimo mi è passato per la testa che avrei bucato l'auto. Prima avresti dovuto uccidermi".



Comunque, ho dovuto vomitare per due giri, e questo già al 15° e 16° giro. Ho pensato: "Accidenti, devo riuscire a fare più di 40 giri qui!".



"Quello che è successo in Qatar mi ha davvero spiazzato, letteralmente. Perché anche nel GP di Singapore, che molti piloti ritengono la prova più difficile del Campionato del Mondo, sono riuscito a fare due GP. L'unico modo in cui riesco a spiegare i problemi in Qatar è che il calore era in qualche modo permanente e non riuscivamo a farlo uscire dall'abitacolo. Sono stato molto sollevato nel vedere la bandiera a scacchi".



Nella sede del team Alpine, Ocon si è sdraiato longitudinalmente per far scendere il suo corpo nella stanza con l'aria condizionata. Su X ha scritto: "Ma ehi - 7° posto!".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5