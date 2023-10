Esteban Ocon: "Terão de me matar primeiro".

O francês Esteban Ocon trabalhou para se tornar um piloto de Fórmula 1. No GP do Qatar, teve de vomitar durante a corrida. No entanto, desistir estava fora de questão para ele.

O Grande Prémio do Qatar, com o seu enorme calor e a sua elevada humidade, levou muitos pilotos de Fórmula 1 aos limites das suas capacidades: o piloto da Williams, Logan Sargeant, levou o seu carro de corrida para as boxes mais cedo, as suas pernas dobraram quando saiu e o americano teve de ser apoiado pela sua equipa. Ele está habituado ao clima quente e húmido da Florida.

O piloto alpino Esteban Ocon sentiu-se mal ao fim de 15 voltas e até vomitou no capacete. "Mas nunca me teria ocorrido desistir", disse o vencedor do GP da Hungria de 2022, que terminou em sétimo no Qatar. "Terão de me matar antes disso".

Ocon trabalhou desde um começo muito humilde até se tornar um piloto de grande prémio, e não esqueceu as suas raízes. "Os meus pais venderam a nossa casa simples para financiar o meu karting, vivemos numa carrinha de campismo durante anos.

"No meio disso, as coisas não estavam a correr bem na minha carreira, houve momentos no desporto automóvel em que não sabia se teria um carro para a época seguinte. Estava a pensar seriamente em trabalhar no McDonald's."



"Devo tudo à minha família, eles sempre acreditaram em mim, arriscaram tudo por mim. Só por essa razão, nunca desistiria de uma corrida, por muito mal que me sentisse."



"O Qatar foi um inferno. Nunca antes num Grande Prémio tinha estado a abrir a viseira na reta da meta porque sentia que não conseguia respirar. Tirei a mão do volante no meio para, de alguma forma, direcionar o fluxo de ar para o capacete. Não resultou muito bem".



"Era estranho - quanto mais depressa respirava, mais sentia que não estava a receber oxigénio suficiente. Mas nem por um momento me passou pela cabeça que ia fazer uma paragem no carro. Teriam de me matar primeiro".



"De qualquer forma, tive de vomitar durante duas voltas, e isso foi já nas voltas 15 e 16. Pensei - bolas, tenho de conseguir aguentar mais de 40 voltas aqui!"



"O que aconteceu no Qatar deixou-me literalmente de boca aberta. Porque mesmo num GP de Singapura, que muitos pilotos consideram ser a ronda mais difícil do Campeonato do Mundo, eu conseguia facilmente fazer duas distâncias de GP. A única maneira de explicar os problemas no Qatar é que o calor estava de alguma forma presente e não o conseguíamos tirar do cockpit. Fiquei muito aliviado ao ver a bandeira axadrezada".



No edifício da equipa Alpine, Ocon deitou-se ao comprido para deixar o seu corpo relaxar na sala com ar condicionado. Para isso, escreveu no X: "Mas ei - 7º lugar!"





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5