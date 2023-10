Max Verstappen: Por qué tiene que esperar al trofeo del Mundial

18 de diciembre de 2022 en el estadio de fútbol de Losail, Qatar: Lionel Messi conduce a la selección argentina al título en una final de la Copa del Mundo contra Francia casi insuperable en términos de dramatismo. Después, los argentinos lo celebran ampliamente con el trofeo de la Copa del Mundo.

7 de octubre de 2023 en el Circuito Internacional de Losail: En el sprint del fin de semana del GP de Catar, Max Verstappen se asegura el título de Campeón del Mundo de Fórmula 1 por tercera vez consecutiva. Pero no hay ni rastro del trofeo de campeón del mundo por todas partes. Muchos aficionados se han preguntado: ¿Por qué?

La razón radica en la ceremonia de entrega de premios de la Federación Mundial del Automóvil (FIA), que suele celebrarse a principios de diciembre y en la que se honra a los campeones de numerosas series.

Por lo tanto, los aficionados pueden esperar mucho tiempo a que un campeón de Fórmula 1 tenga en sus manos el trofeo de Campeón del Mundo el día de la decisión. En palabras de Mohammed Ben Sulayem, jefe de la FIA: "Todos los años celebramos la Noche de los Campeones. Y eso es algo emocionante para todos".



"Recuerdo cuando gané mi primer Campeonato de Rallies de Oriente Medio y me invitaron a París para rendirme homenaje. ¡Apenas podía dormir de los nervios! Incluso ahora, 25 años después, se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo".



"La Noche de los Campeones es también una oportunidad para que muchos jóvenes vean a todos los campeones. Ahí es donde se inspiran para soñar. Por esta razón, no queremos cambiar nada a la hora de honrar al campeón de Fórmula Uno".



Esta Noche de Campeones se viene celebrando desde 2011, en sedes muy diferentes.



Este año, la última reunión de la FIA de 2023 (con la Asamblea General y las reuniones del Consejo Mundial) tendrá lugar en Bakú, Azerbaiyán, del 4 al 8 de diciembre.





Noche de Campeones de la FIA

2011: Nueva Delhi (India)

2012: Estambul (Turquía)

2013: París (Francia)

2014: Doha (Qatar)

2015: París (Francia)

2016: Viena (Austria)

2017: París (Francia)

2018: San Petersburgo (Rusia)

2019: París (Francia)

2020: Ginebra (Suiza)

2021: París (Francia)

2022: Bolonia (Italia)

2023: Bakú (Azerbaiyán)





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5