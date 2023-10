Max Verstappen a été victime d'un accident : Pourquoi il doit attendre le trophée de la Coupe du monde

18 décembre 2022 au stade de football de Losail au Qatar : Lionel Messi mène l'équipe nationale argentine au titre contre la France lors d'une finale de Coupe du monde dont l'intensité dramatique est difficile à égaler. Les Argentins se laissent ensuite longuement fêter avec le trophée de la Coupe du monde.

7 octobre 2023 sur le circuit international de Losail : lors du sprint du week-end du GP du Qatar, Max Verstappen s'assure le titre de champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois consécutive. Mais il n'y a rien à voir, loin de là, de la coupe du champion du monde. De nombreux fans se sont demandés pourquoi il en était ainsi ?

La raison réside dans la cérémonie de remise des prix de la Fédération internationale des sports automobiles (FIA), qui a généralement lieu début décembre et au cours de laquelle les champions de nombreuses séries sont honorés.

C'est pourquoi les fans peuvent attendre encore longtemps qu'un champion de Formule 1 puisse tenir le trophée du championnat du monde dans ses mains le jour de la décision. En effet, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, déclare : "Nous célébrons chaque fois la nuit des champions. Et c'est une chose excitante pour tout le monde".



"Je me souviens du jour où j'ai remporté mon premier championnat du Moyen-Orient des rallyes et où j'ai été invité à Paris pour être honoré. J'avais du mal à dormir tellement j'étais nerveux ! Regardez, même aujourd'hui, 25 ans plus tard, j'ai la chair de poule quand j'y repense".



"Lors de la Nuit des champions, de nombreux jeunes ont également la chance de voir tous les champions. C'est là qu'ils trouvent l'inspiration pour rêver. C'est pour cette raison que nous ne voulons rien changer à l'hommage rendu aux champions de Formule 1".



Cette nuit des champions est célébrée depuis 2011, dans des lieux très différents.



Le dernier meeting de la FIA de l'année 2023 (avec des réunions de l'assemblée générale et du conseil mondial) aura lieu cette année du 4 au 8 décembre à Bakou (Azerbaïdjan).





Nuit des champions de la FIA

2011 : New Delhi (Inde)

2012 : Istanbul (Turquie)

2013 : Paris (France)

2014 : Doha (Qatar)

2015 : Paris (France)

2016 : Vienne (Autriche)

2017 : Paris (France)

2018 : Saint-Pétersbourg (Russie)

2019 : Paris (France)

2020 : Genève (Suisse)

2021 : Paris (France)

2022 : Bologne (Italie)

2023 : Bakou (Azerbaïdjan)





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5