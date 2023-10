Max Verstappen: Perché deve aspettare per il trofeo della Coppa del Mondo

18 dicembre 2022 allo stadio di calcio di Losail in Qatar: Lionel Messi guida la nazionale argentina alla conquista del titolo in una finale di Coppa del Mondo contro la Francia quasi insuperabile in termini di drammaticità. In seguito, gli argentini festeggiano ampiamente con il trofeo della Coppa del Mondo.

7 ottobre 2023 al Losail International Circuit: nella volata del weekend del GP del Qatar, Max Verstappen si assicura il titolo di campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva. Ma del trofeo di campione del mondo non c'è traccia in lungo e in largo. Molti tifosi si sono chiesti: perché?

La ragione risiede nella cerimonia di premiazione della Federazione Mondiale dell'Automobile (FIA), che di solito si svolge all'inizio di dicembre e in cui vengono premiati i campioni di numerose serie.

Pertanto, gli appassionati possono attendere a lungo che un campione di Formula 1 stringa tra le mani il trofeo del Campionato del Mondo il giorno della decisione. Mohammed Ben Sulayem, capo della FIA, afferma: "Ogni anno celebriamo la Notte dei Campioni. Ed è una cosa emozionante per tutti".



"Ricordo quando vinsi il mio primo Campionato Rally del Medio Oriente e fui invitato a Parigi per essere premiato. Non riuscivo a dormire per il nervosismo! Anche adesso, 25 anni dopo, quando ci ripenso mi viene la pelle d'oca".



"La Notte dei Campioni è anche un'occasione per molti giovani di vedere tutti i campioni. È lì che vengono ispirati a sognare. Per questo motivo, non vogliamo cambiare nulla quando si tratta di onorare il campione di Formula Uno".



La Notte dei Campioni si celebra dal 2011, in sedi molto diverse.



Quest'anno, l'ultima riunione della FIA del 2023 (con l'Assemblea generale e le riunioni del Consiglio mondiale) si terrà a Baku, in Azerbaigian, dal 4 all'8 dicembre.





Notte dei campioni FIA

2011: Nuova Delhi (India)

2012: Istanbul (Turchia)

2013: Parigi (Francia)

2014: Doha (Qatar)

2015: Parigi (Francia)

2016: Vienna (Austria)

2017: Parigi (Francia)

2018: San Pietroburgo (Russia)

2019: Parigi (Francia)

2020: Ginevra (Svizzera)

2021: Parigi (Francia)

2022: Bologna (Italia)

2023: Baku (Azerbaigian)





GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5