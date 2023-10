Max Verstappen: Porque é que ele tem de esperar pelo troféu do Campeonato do Mundo

Quando a Argentina se tornou campeã do mundo de futebol no Qatar, os jogadores puderam levantar o troféu do Campeonato do Mundo após a final. Quando Max Verstappen se tornou campeão do mundo de Fórmula 1, teve de esperar dois meses. Porquê?

18 de dezembro de 2022 no estádio de futebol de Losail, no Qatar: Lionel Messi leva a seleção argentina ao título numa final do Campeonato do Mundo contra a França que é quase insuperável em termos de drama. Depois, os argentinos festejam amplamente com o troféu do Campeonato do Mundo.

7 de outubro de 2023 no Circuito Internacional de Losail: No sprint do fim de semana do GP do Qatar, Max Verstappen garante o título do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pela terceira vez consecutiva. Mas não há qualquer sinal do troféu de campeão do mundo em todo o lado. Muitos fãs perguntam-se: porquê?

A razão reside na cerimónia de entrega de prémios da Federação Mundial do Automóvel (FIA), que se realiza normalmente no início de dezembro e na qual são homenageados os campeões de várias séries.

Por conseguinte, os adeptos podem esperar muito tempo para que um campeão de Fórmula 1 segure o troféu do Campeonato do Mundo nas suas mãos no dia da decisão. Para o diretor da FIA, Mohammed Ben Sulayem, "todos os anos celebramos a Noite dos Campeões. E isso é uma coisa emocionante para todos".



"Lembro-me de quando ganhei o meu primeiro Campeonato de Ralis do Médio Oriente e fui convidado para ir a Paris para ser homenageado. Mal conseguia dormir de tão nervoso que estava! Mesmo agora, 25 anos depois, fico arrepiado quando penso nisso."



"A Noite dos Campeões é também uma oportunidade para muitos jovens verem todos os campeões. É aí que se inspiram para sonhar. Por esta razão, não queremos mudar nada quando se trata de homenagear o campeão de Fórmula Um."



Esta Noite dos Campeões tem sido celebrada desde 2011, em locais muito diferentes.



Este ano, a última reunião da FIA de 2023 (com a Assembleia Geral e o Conselho Mundial) terá lugar em Baku, no Azerbaijão, de 4 a 8 de dezembro.





Noite dos Campeões da FIA

2011: Nova Deli (Índia)

2012: Istambul (Turquia)

2013: Paris (França)

2014: Doha (Qatar)

2015: Paris (França)

2016: Viena (Áustria)

2017: Paris (França)

2018: São Petersburgo (Rússia)

2019: Paris (França)

2020: Genebra (Suíça)

2021: Paris (França)

2022: Bolonha (Itália)

2023: Baku (Azerbaijão)





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5