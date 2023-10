Lance Stroll pue au Qatar : la FIA enquête

Ce n'était pas le week-end de Lance Stroll. Une fois de plus, il a été à la traîne de son coéquipier Fernando Alonso chez Aston Martin et a réalisé des essais finaux médiocres pour le Grand Prix, terminant 17e lors du premier segment des qualifications, à une seconde d'Alonso, qui était alors le troisième meilleur temps.

Stroll a ensuite jeté le volant hors de la voiture et s'est précipité hors des stands, écartant grossièrement son entraîneur et physiothérapeute Henry Howe. Plus tard, il a juré lors de l'interview officielle de la FIA et a répondu exactement sept mots à trois questions.

Le week-end ne s'est pas amélioré : Stroll a également été éliminé lors de la Q1 des qualifications sprint, a été le dernier à franchir la ligne d'arrivée lors du sprint (15e) et n'a pas marqué de points lors du Grand Prix (11e).

La réaction violente de Stroll vendredi a beaucoup fait parler, dans le paddock, sur les réseaux sociaux - et aussi auprès de la FIA. La Fédération internationale du sport automobile a confirmé que le Canadien de 24 ans faisait l'objet d'une enquête.

La question est de savoir si Stroll a enfreint les règles de la FIA par son comportement. Par exemple, les dispositions de l'article 12.2.1c du code sportif, selon lequel un concurrent peut être sanctionné s'il "se comporte de manière frauduleuse ou d'une manière contraire à l'esprit sportif ou à l'esprit du sport".



Cette règle a été appliquée lorsque Max Verstappen a poussé son adversaire Esteban Ocon sur le côté après la course à Interlagos en 2018. Le Néerlandais a été condamné à deux jours de travaux d'intérêt général.





