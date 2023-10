Lance Stroll si è arrabbiato in Qatar: la FIA indaga

Il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll ha gettato il volante fuori dall'auto in Qatar dopo una pessima sessione di qualifiche, ha spinto il fisioterapista Henry Howe e ha rilasciato un'intervista a monosillabi in cui ha imprecato. Questo ha una ripercussione.

Non è stato il weekend di Lance Stroll. Ancora una volta alle calcagna del suo compagno di scuderia Fernando Alonso alla Aston Martin, ha mostrato una debole prova finale per il Gran Premio - uscendo nel primo segmento di qualifica con il 17° posto. Un secondo dietro ad Alonso, che in quel momento era il terzo più veloce.

Poi Stroll ha lanciato il volante fuori dall'auto e ha abbandonato i box, spingendo bruscamente il suo allenatore e fisioterapista Henry Howe. In seguito, ha imprecato durante l'intervista ufficiale della FIA, rispondendo a tre domande con esattamente sette parole.

Il fine settimana non è andato meglio: Stroll è stato eliminato anche nella Q1 delle qualifiche della volata, ha tagliato per ultimo il traguardo della volata (15°) ed è rimasto senza punti nel Gran Premio all'undicesimo posto.

La reazione violenta di Stroll venerdì è stata molto discussa nel paddock, sui social media e anche dalla FIA. L'organo di governo mondiale dell'automobilismo ha confermato che il 24enne canadese è sotto inchiesta.

La questione è se Stroll abbia violato le regole della FIA con il suo comportamento. Ad esempio, le disposizioni dell'articolo 12.2.1c del cosiddetto Codice Sportivo, secondo cui un concorrente può essere punito se "si comporta in modo fraudolento o contrario allo spirito dello sport o non nello spirito dello sport".



La regola è stata applicata quando Max Verstappen ha spinto il suo avversario Esteban Ocon dopo la gara di Interlagos 2018. L'olandese è stato condannato a due giorni di servizi sociali.





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5