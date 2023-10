Lance Stroll irritado no Qatar: FIA investiga

O piloto da Aston Martin, Lance Stroll, atirou o volante para fora do carro no Qatar depois de uma má qualificação, empurrou o fisioterapeuta Henry Howe para o lado e deu uma entrevista monossilábica em que praguejou. Isso tem repercussões.

Não foi o fim de semana de Lance Stroll. Mais uma vez atrás do seu companheiro Fernando Alonso na Aston Martin, Stroll mostrou um fraco treino final para o Grande Prémio - saindo no primeiro segmento de qualificação com o 17º lugar. Um segundo atrás de Alonso, que foi o terceiro mais rápido nessa altura.

Depois, Stroll atirou o volante para fora do carro e saiu das boxes, empurrando rudemente o seu treinador e fisioterapeuta Henry Howe. Mais tarde, praguejou durante a entrevista oficial da FIA, respondendo a três perguntas com exatamente sete palavras.

O fim de semana não melhorou: Stroll foi também eliminado na Q1 da qualificação para o sprint, foi o último a cruzar a linha de chegada no sprint (15º) e ficou sem pontos no Grande Prémio, em décimo primeiro lugar.

A reação violenta de Stroll na sexta-feira foi muito falada no paddock, nas redes sociais - e também pela FIA. O organismo que rege o desporto automóvel confirmou que o canadiano de 24 anos está a ser investigado.

A questão é saber se Stroll violou as regras da FIA com o seu comportamento. Por exemplo, as disposições do artigo 12.2.1c do chamado Código Desportivo, segundo o qual um concorrente pode ser punido se "se comportar de forma fraudulenta ou de uma forma contrária ao espírito do desporto ou que não esteja de acordo com o espírito do desporto".



A regra foi aplicada quando Max Verstappen empurrou seu adversário Esteban Ocon para o lado após a corrida em Interlagos 2018. O holandês foi condenado a dois dias de serviço comunitário.





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5