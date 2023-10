Exposition de Formule 1 à partir du 2 février 2024 à Vienne !

Grand Prix de Bahreïn, 29 novembre 2020 : peu après le départ, la voiture de course Haas de Romain Grosjean s'est enflammée, il fallait s'attendre au pire. Après quelques secondes d'angoisse, le Genevois a pu s'extraire du châssis coincé dans la glissière de sécurité, il s'en est sorti avec des brûlures aux mains. Aujourd'hui, il court en IndyCar.

Les restes de la voiture de course ont été présentés à des centaines de milliers de fans dans le cadre de l'exposition "Formula 1 Exhibition", au parc des expositions IFEMA de Madrid, du 24 mars au 20 août 2023. C'était la plus grande exposition temporaire du pays en 2023.

Il a toujours été prévu par la Formule 1 d'amener l'exposition officielle de la catégorie reine dans d'autres villes, et la deuxième ville est désormais connue : à partir du 2 février 2024, les fans pourront admirer les pièces exposées à Vienne (METAStadt, Dr. Otto Neurath-Gassse 3, 1220 Vienne). Il est actuellement prévu que l'exposition soit ouverte jusqu'au début de l'été. Les billets seront mis en vente le 25 octobre 2023 à 10 heures sur www.oeticket.com.

Le pilote Ferrari Carlos Sainz n'a pas manqué d'aller voir l'exposition dans sa ville natale au printemps dernier. Le cinquième du championnat du monde 2021 et 2022 a déclaré : "Je suis choqué par la voiture accidentée de Romain. C'est un rappel désabusé de la dangerosité que peut avoir notre sport, malgré toutes les mesures de sécurité".

Le pilote de 29 ans poursuit : "Le châssis carbonisé montre aussi que nous, les pilotes de Formule 1, mettons notre vie en danger à chaque fois que nous sortons là-bas".



Le visiteur peut s'immerger totalement dans le monde de la Formule 1 sur plus de 3000 mètres carrés : "Il était une fois" montre des images des débuts dans les années 1950 ; "Pilotes et duels" traite des grands duels du sport et des Grands Prix légendaires ; "Révolution par le design" se concentre sur le développement technique de la catégorie reine.



Dans le laboratoire de conception, le visiteur entre dans une usine de voitures de course de Formule 1, avant d'être confronté à l'épave de la Haas dans "Survivre". En dernier lieu vient "Le mur des stands", où un film présente les plus grands moments de la Formule 1 avec une intensité dramatique jamais montrée.



Vous trouverez plus d'informations sur l'exposition Formule 1 à Vienne ici sur www.f1exhibition.com