La Formula 1 a Vienna dal 2 febbraio 2024!

Gran Premio del Bahrain del 29 novembre 2020: poco dopo la partenza, l'auto da corsa Haas di Romain Grosjean ha preso fuoco e ci si aspettava il peggio. Dopo secondi di apprensione, il pilota ginevrino è riuscito a liberarsi dal telaio incastrato nel guard rail e se l'è cavata con ustioni alle mani. Oggi corre in IndyCar.

I resti dell'auto da corsa sono stati mostrati a centinaia di migliaia di fan nell'ambito della "Formula 1 Exhibition", presso il centro espositivo IFEMA di Madrid, dal 24 marzo al 20 agosto 2023, la più grande esposizione temporanea del Paese nel 2023.

La Formula 1 ha sempre avuto l'intenzione di portare l'esposizione ufficiale della classe regina in altre città e ora è stata decisa la seconda città: a partire dal 2 febbraio 2024, i fan potranno ammirare le opere esposte a Vienna (METAStadt, Dr. Otto Neurath-Gassse 3, 1220 Vienna). Attualmente si prevede che la mostra sarà aperta fino all'inizio dell'estate. La prevendita dei biglietti inizierà il 25 ottobre 2023 alle ore 10.00 su www.oeticket.com.

La scorsa primavera il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha visitato la mostra nella sua città natale. Il quinto classificato del Campionato del Mondo 2021 e 2022 ha dichiarato: "Sono scioccato dall'auto incidentata di Romain. Mi ricorda quanto possa essere pericoloso il nostro sport, nonostante tutte le misure di sicurezza".

Il 29enne ha aggiunto: "Il telaio carbonizzato dimostra anche che noi piloti di Formula Uno mettiamo a rischio la nostra vita ogni volta che scendiamo in pista".



I visitatori possono immergersi completamente nel mondo della Formula Uno su oltre 3.000 metri quadrati: "C'era una volta" mostra le immagini degli inizi negli anni Cinquanta; "Piloti e duelli" si concentra sui grandi duelli e sui leggendari Gran Premi di questo sport; "Rivoluzione attraverso il design" si concentra sullo sviluppo tecnico della classe regina.



Nel Design Lab, il visitatore entra in una fabbrica di auto da corsa di Formula 1 prima di confrontarsi con il relitto della Haas in "Survival". Infine, "The Pit Wall", dove un filmato presenta i momenti più importanti della Formula 1 in un contesto drammatico mai visto prima.



Ulteriori informazioni sulla mostra di Formula 1 a Vienna sono disponibili sul sito www.f1exhibition.com.