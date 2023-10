Exposição de Fórmula 1 em Viena a partir de 2 de fevereiro de 2024!

Fabulosas notícias sobre a Fórmula 1: A "Formula 1 Exhibition", a maior exposição sobre o desporto de Grande Prémio, vai fazer uma visita à Áustria no próximo ano, a partir de 2 de fevereiro de 2024, no METAStadt de Viena.

Grande Prémio do Bahrein, 29 de novembro de 2020: Pouco depois da partida, o carro de corrida Haas de Romain Grosjean incendiou-se e esperava-se o pior. Após segundos de ansiedade, o piloto de Genebra conseguiu libertar-se do chassis preso no guard-rail, escapando com queimaduras nas mãos. Atualmente, corre na IndyCar.

Os restos do carro de corrida foram mostrados a centenas de milhares de fãs no âmbito da "Exposição de Fórmula 1", no centro de exposições IFEMA de Madrid, de 24 de março a 20 de agosto de 2023, a maior exposição temporária do país em 2023.

Sempre foi plano da Fórmula 1 levar a exposição oficial da categoria rainha a mais cidades, e a segunda cidade foi agora decidida: a partir de 2 de fevereiro de 2024, os fãs poderão maravilhar-se com as exposições em Viena (METAStadt, Dr. Otto Neurath-Gassse 3, 1220 Viena). Atualmente, prevê-se que a exposição esteja aberta até ao início do verão. A venda antecipada de bilhetes terá início em 25 de outubro de 2023, às 10h00, em www.oeticket.com.

O piloto da Ferrari Carlos Sainz fez questão de ver a exposição em sua cidade natal na primavera passada. O quinto classificado do Campeonato do Mundo de 2021 e 2022 afirmou: "Estou chocado com o carro acidentado do Romain. É um lembrete sóbrio de como o nosso desporto pode ser perigoso - apesar de todas as medidas de segurança".

O piloto de 29 anos acrescentou: "O chassis carbonizado também mostra que nós, pilotos de Fórmula 1, colocamos as nossas vidas em risco de cada vez que saímos para a pista."



Os visitantes podem mergulhar completamente no mundo da Fórmula 1 em mais de 3000 metros quadrados: "Era uma vez" mostra imagens dos primórdios na década de 1950; "Pilotos e duelos" centra-se nos grandes duelos do desporto e nos lendários Grandes Prémios; "Revolução através do design" concentra-se no desenvolvimento técnico da categoria rainha.



No Design Lab, o visitante entra numa fábrica de carros de corrida de Fórmula 1 antes de ser confrontado com os destroços da Haas em "Survival". Por último, "The Pit Wall", onde um filme apresenta os maiores momentos da Fórmula 1 num drama nunca antes visto.



Para mais informações sobre a exposição de Fórmula 1 em Viena, consultar www.f1exhibition.com