Max Verstappen: "Lástima, Didi no lo vio".

Max Verstappen se aseguró su tercer título mundial con el segundo puesto en el sprint de Catar, ganando el Gran Premio del domingo. El holandés: "Lo único que lamento es que Didi Mateschitz no pueda ver todo esto".

El tricampeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull Racing) concedió una entrevista exclusiva al canal ServusTV en Losail, que se emitió en el programa "Sport und Talk aus dem Hangar-7".

Comentando el sprint de Qatar en el Circuito Internacional de Losail, el piloto de 26 años dijo: "Fue bastante animado, con todas esas fases de coche de seguridad. Obviamente, el objetivo era ganar el título, pero yo quería ganar el sprint. No funcionó".

Después de terminar segundo detrás del formidable Oscar Piastri en el McLaren, Verstappen fue visto hablando con el CEO de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali. "Stefano acaba de decir - felicidades, una temporada estupenda, conducción de primera clase. Me alegró oírlo".

En las horas de su mayor éxito, Max Verstappen piensa en Dietrich Mateschitz, "Mr Red Bull", el visionario fallecido en octubre de 2022. Max dice: "También hacemos esto por él. Lo único que lamento de todo este éxito es que Didi Mateschitz no pueda verlo, que no sea testigo de este dominio. Todavía me resulta muy difícil hablar de nuestra pérdida".



Verstappen piensa en los primeros días. "Para mí, hay dos temas en el centro: la lealtad y la confianza. Esas son dos piedras angulares muy importantes por las que podemos ganar tantas carreras y ganar persistentemente campeonatos del mundo. Podemos estar muy orgullosos de nuestro trabajo. Soy consciente de que es muy raro tener una temporada como esta en la Fórmula 1."



Verstappen ha recogido ya 93 trofeos tras rondas del Mundial de Fórmula 1, 49 veces como ganador, 28 como subcampeón y 16 como tercer clasificado. ¿Dónde están todos?



Max sonríe: "Están un poco dispersos. Muchas están en mi casa de Mónaco. Pero mi padre también tiene unos cuantos y mi madre también".



Con la mano en el corazón: ¿en qué momento de la temporada empezó Max a creer que podría defender con éxito su título y proclamarse campeón del mundo por tercera vez?



Verstappen: "Cuando fui capaz de conducir a la victoria en Miami desde la novena posición en la parrilla, lo supe - tenemos un coche que es rápido en cualquier tipo de pista. Pero que con Miami llegaría una serie de diez victorias seguidas, nunca lo esperé."





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5