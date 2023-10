Max Verstappen : "Dommage, Didi ne l'a pas vu".

Le triple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull Racing) a accordé une interview exclusive à la chaîne ServusTV à Losail, diffusée dans l'émission "Sport und Talk aus dem Hangar-7".

A propos du déroulement du sprint du Qatar sur le circuit international de Losail, le pilote de 26 ans a déclaré : "C'était assez animé, avec toutes ces phases de safety car. Bien sûr, l'objectif principal était d'assurer le titre, mais je voulais gagner le sprint. Cela n'a pas tout à fait fonctionné".

Après avoir terminé deuxième derrière le remarquable Oscar Piastri dans la McLaren, Verstappen a été vu en train de discuter avec le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali. "Stefano a juste dit - félicitations, une super saison, un pilotage de première classe. Cela m'a fait plaisir".

Aux heures de son plus grand succès, Max Verstappen pense au visionnaire Dietrich Mateschitz, "Mr. Red Bull", décédé en octobre 2022. Max dit : "Nous faisons cela aussi pour lui. Mon seul regret, malgré tout le succès, c'est que Didi Mateschitz ne puisse pas le voir, qu'il ne soit pas témoin de cette domination. C'est toujours très difficile pour moi de parler de notre perte".



Verstappen repense à ses débuts. "Pour moi, deux thèmes sont centraux : la loyauté et la confiance. Ce sont deux pierres angulaires très importantes pour que nous puissions gagner autant de courses et continuer à remporter des championnats du monde. Nous pouvons être extrêmement fiers de notre travail. Je suis conscient qu'une telle saison est très rare en Formule 1".



Verstappen a entre-temps reçu 93 trophées après des courses de championnat du monde de Formule 1, 49 fois en tant que vainqueur, 28 fois en tant que deuxième, 16 fois en tant que troisième. Où sont-ils tous passés ?



Max sourit : "Ils sont un peu dispersés. Beaucoup sont chez moi à Monaco. Mais mon père en a aussi quelques-unes et ma mère aussi".



La main sur le cœur : à quel moment de la saison Max a-t-il commencé à croire qu'il pourrait défendre son titre avec succès et devenir champion du monde pour la troisième fois ?



Verstappen : "Quand j'ai pu partir de la neuvième place sur la grille pour gagner à Miami, je savais que nous avions une voiture rapide sur tous les types de circuit. Mais qu'avec Miami, nous aurions une série de dix victoires consécutives, je ne l'aurais jamais imaginé".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5