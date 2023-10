Max Verstappen: "Peccato, Didi non l'ha visto".

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen (Red Bull Racing) ha rilasciato un'intervista esclusiva al canale ServusTV di Losail, trasmessa nel programma "Sport und Talk aus dem Hangar-7".

Commentando la volata del Qatar sul Circuito Internazionale di Losail, il 26enne ha dichiarato: "È stata piuttosto movimentata, con tutte quelle fasi di safety car. Ovviamente l'obiettivo era quello di assicurarsi la vittoria del titolo, ma io volevo vincere la volata. Non è andata bene".

Dopo il secondo posto dietro al formidabile Oscar Piastri sulla McLaren, Verstappen è stato visto parlare con l'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali. "Stefano mi ha appena detto: "Congratulazioni, una stagione super, una guida di prima classe". Mi ha fatto piacere sentirlo".

Nelle ore del suo più grande successo, Max Verstappen pensa a Dietrich Mateschitz, "Mr Red Bull", il visionario morto nell'ottobre 2022. Max dice: "Lo stiamo facendo anche per lui. Il mio unico rammarico per tutto questo successo è che Didi Mateschitz non possa vederlo, che non sia testimone di questo dominio. È ancora molto difficile per me parlare della nostra perdita".



Verstappen ripensa ai primi giorni. "Per me ci sono due temi al centro: la lealtà e la fiducia. Questi sono due capisaldi molto importanti che ci hanno permesso di vincere così tante gare e di continuare a vincere campionati del mondo. Possiamo essere estremamente orgogliosi del nostro lavoro. Mi rendo conto che è molto raro avere una stagione come questa in Formula Uno".



Verstappen ha ora raccolto 93 trofei dopo le gare del campionato mondiale di Formula 1, 49 volte come vincitore, 28 volte come secondo classificato, 16 volte come terzo classificato. Ma dove sono finiti?



Max sorride: "Sono un po' sparsi. Molti sono a casa mia, a Monaco. Ma anche mio padre ne ha alcuni e mia madre".



Mano sul cuore: a che punto della stagione Max ha iniziato a credere di poter difendere con successo il suo titolo e diventare campione del mondo per la terza volta?



Verstappen: "Quando sono riuscito a vincere a Miami partendo dalla nona posizione in griglia, ho capito che avevamo una macchina veloce su qualsiasi tipo di pista. Ma che con Miami sarebbe arrivata una serie di dieci vittorie di fila non me lo sarei mai aspettato".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5