Max Verstappen: "É pena que o Didi não tenha visto".

Max Verstappen garantiu o seu terceiro título de Campeão do Mundo com o segundo lugar no sprint do Qatar, vencendo o Grande Prémio no domingo. O holandês: "A minha única pena é que Didi Mateschitz não possa ver tudo isto".

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull Racing) concedeu uma entrevista exclusiva ao canal ServusTV em Losail, que foi transmitida no programa "Sport und Talk aus dem Hangar-7".

Comentando o sprint do Qatar no Circuito Internacional de Losail, o piloto de 26 anos disse: "Foi bastante animado, com todas aquelas fases de safety car. Obviamente, o foco estava em garantir a vitória do título, mas eu queria vencer o sprint. Não deu certo".

Depois de terminar em segundo, atrás do formidável Oscar Piastri na McLaren, Verstappen foi visto conversando com o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. "Stefano acabou de dizer - parabéns, uma super temporada, condução de primeira classe. Fiquei contente por ouvir isso".

Nas horas do seu maior sucesso, Max Verstappen pensa em Dietrich Mateschitz, o "Sr. Red Bull", o visionário que morreu em outubro de 2022. Max diz: "Também estamos a fazer isto por ele. A minha única pena, com todo este sucesso, é que Didi Mateschitz não o consiga ver, que não testemunhe este domínio. Ainda é muito difícil para mim falar sobre a nossa perda".



Verstappen recorda os primeiros tempos. "Para mim, há dois temas centrais: lealdade e confiança. São dois pilares muito importantes que nos permitem vencer tantas corridas e ganhar campeonatos do mundo de forma persistente. Podemos sentir-nos extremamente orgulhosos do nosso trabalho. Sei que é muito raro ter uma temporada como esta na Fórmula 1".



Verstappen já conquistou 93 troféus após etapas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, 49 vezes como vencedor, 28 vezes como vice-campeão, 16 vezes como terceiro classificado. Mas onde é que eles estão todos?



Max sorri: "Estão um pouco espalhados. Muitas estão em minha casa, no Mónaco. Mas o meu pai também tem alguns e a minha mãe também".



Mão no coração: em que altura da época é que Max começou a acreditar que podia defender com sucesso o seu título e tornar-se campeão do mundo pela terceira vez?



Verstappen: "Quando consegui chegar à vitória em Miami partindo do nono lugar da grelha de partida, percebi que temos um carro que é rápido em qualquer tipo de pista. Mas que com Miami viria uma série de dez vitórias consecutivas, nunca esperei isso."





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5