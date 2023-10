McLaren bat le record de changement de pneus : 1,80 seconde !

Nouveau record en Formule 1 : les mécaniciens de McLaren ont terminé Lando Norris au tour 27 du Grand Prix du Qatar en un temps fabuleux de 1,80 seconde, battant ainsi le record établi par Red Bull Racing au Brésil en 2019. À l'époque, il avait fallu 1,82 seconde aux mécaniciens de RBR pour changer quatre roues de la voiture de Max Verstappen.

Mais depuis le début de l'année 2022, nous disposons de pneus à profil bas plus grands et plus lourds dans la catégorie reine, et l'on s'était demandé s'il serait possible de battre le record de Red Bull Racing. Nous connaissons désormais la réponse.

Le CEO de McLaren, Zak Brown, se réjouit sur X (anciennement Twitter) : "Nouveau record du monde ! C'est la preuve de l'entraînement sans relâche et du travail acharné de notre fabuleuse équipe de stands. Félicitations à toute l'équipe".

En 2022, Red Bull Racing a remporté pour la cinquième fois consécutive le "DHL Fastest Pit Stop Award" ; un trophée décerné par le logisticien de Formule 1 DHL pour les arrêts au stand les plus rapides sur toute l'année. L'équipe RBR est également sur la bonne voie pour défendre son titre.



Mais en 2022 déjà, l'arrêt au stand le plus rapide avait été attribué à McLaren, lorsque la voiture de Daniel Ricciardo avait été expédiée en 1,98 seconde au Mexique.





Classement du DHL Fastest Pit Stop Award 2023

1. Red Bull Racing 436 points

2. Ferrari 360

3. McLaren 307

4. AlphaTauri 180

5. Alpine 168

6. aston martin 110

7. Mercedes 74

8. Williams 36

9. Alfa Romeo 34

10. Haas 12





DHL Fastest Pit Stop Award - tous les vainqueurs

2015 Ferrari

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing