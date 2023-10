La McLaren batte il record di cambio gomme: 1,80 secondi!

La Red Bull Racing ha vinto il "DHL Fastest Pit Stop Award" per la quinta volta nel 2022. Tuttavia, il record per il cambio gomme più veloce è detenuto dalla McLaren dal Qatar 2023 - 1,80 secondi.

Nuovo record in Formula 1: i meccanici della McLaren hanno finito di sostituire Lando Norris in uno sbalorditivo tempo di 1,80 secondi al 27° giro del Gran Premio del Qatar, superando il miglior risultato della Red Bull Racing dal Brasile 2019. Allora i meccanici della RBR impiegarono 1,82 secondi per cambiare le quattro ruote della vettura di Max Verstappen.

Dall'inizio del 2022, però, nella classe regina sono arrivati gli pneumatici a basso profilo, più grandi e pesanti, e si è speculato sulla possibilità di battere il record della Red Bull Racing. Ora conosciamo la risposta.

Zak Brown, CEO della McLaren, esulta su X (ex Twitter): "Nuovo record mondiale! Questo testimonia l'instancabile allenamento e il duro lavoro del nostro favoloso equipaggio dei box. Congratulazioni a tutta la squadra".

Nel 2022 la Red Bull Racing si è aggiudicata per il quinto anno consecutivo il "DHL Fastest Pit Stop Award", un trofeo assegnato dal fornitore di servizi logistici di Formula Uno DHL per i pit stop più veloci dell'anno. Il team RBR è anche in procinto di difendere con successo il titolo.



Ma già nel 2022, il pit stop più veloce è andato alla McLaren, quando la vettura di Daniel Ricciardo è stata eliminata in Messico in 1,98 secondi.





Classifica Premio DHL per il pit stop più veloce 2023

1° Red Bull Racing 436 punti

2° Ferrari 360

3° McLaren 307

4° AlphaTauri 180

5° Alpine 168

6° Aston Martin 110

7° Mercedes 74

8° Williams 36

9° Alfa Romeo 34

10. Haas 12





Premio DHL per il pit stop più veloce - tutti i vincitori

2015 Ferrari

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing