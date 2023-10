A McLaren bate o recorde de mudança de pneus: 1,80 segundos!

Novo recorde na Fórmula 1: os mecânicos da McLaren acabaram com Lando Norris em incríveis 1,80 segundos na 27ª volta do Grande Prêmio do Catar, quebrando a melhor marca da Red Bull Racing no Brasil 2019. Naquela época, os mecânicos da RBR levaram 1,82 segundos para trocar as quatro rodas do carro de Max Verstappen.

Mas desde o início de 2022, temos os pneus de perfil baixo maiores e mais pesados na categoria rainha, e havia especulações sobre se o recorde da Red Bull Racing poderia ser quebrado. Agora sabemos a resposta.

O Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, aplaude no X (antigo Twitter): "Novo recorde mundial! Este é o testemunho do treino incansável e do trabalho árduo da nossa fabulosa equipa de boxes. Parabéns a toda a equipa".

A Red Bull Racing conquistou o "DHL Fastest Pit Stop Award" pelo quinto ano consecutivo em 2022; um troféu atribuído pelo fornecedor de logística da Fórmula 1, a DHL, para as paragens mais rápidas nas boxes ao longo do ano. A equipa RBR está também no bom caminho para uma defesa bem sucedida do título.



Mas já em 2022, a paragem mais rápida nas boxes foi para a McLaren, quando o carro de Daniel Ricciardo foi despachado no México em 1,98 segundos.





Classificação do Prémio DHL Fastest Pit Stop 2023

1º Red Bull Racing 436 pontos

2º Ferrari 360

3º McLaren 307

4º AlphaTauri 180

5º Alpine 168

6º Aston Martin 110

7º Mercedes 74

8º Williams 36

9º Alfa Romeo 34

10º Haas 12





Prémio DHL Fastest Pit Stop - todos os vencedores

2015 Ferrari

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing