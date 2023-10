Fred Vasseur, jefe de equipo de Ferrari: "Esto es preocupante".

La Fórmula 1 no consigue resolver el controvertido problema de los límites de la pista: los comisarios de carrera de Qatar anularon 51 vueltas de la prueba del Campeonato del Mundo disputada en el Circuito Internacional de Losail, por infracciones en nueve curvas diferentes del trazado de 16 curvas a las afueras de Doha.

Cuatro pilotos recibieron sanciones por reincidencia. Sergio Pérez y Pierre Gasly recibieron 15 segundos cada uno (tres veces cinco segundos), Lance Stroll recibió diez segundos (dos veces cinco segundos), al igual que Alex Albon. En el sprint de Qatar, el piloto de Ferrari Charles Leclerc también fue penalizado, lo que le costó el séptimo puesto y dos puntos en el campeonato.

El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, comenta lo sucedido: "Todo esto me parece preocupante. Todos no hemos olvidado lo que pasó en Austria, cuando no tuvimos un resultado oficial hasta horas después de la carrera porque había que investigar muchas infracciones en pista."

"Ahora volvemos a tener un festival de sanciones. En parte se debe al tremendo calor. Muchos pilotos perdieron un poco la concentración. Pero tenemos que encontrar una solución de fondo a este problema".

"Todo esto no es bueno para el espectáculo. En el muro de boxes estamos informados exactamente de lo que ocurre con nuestros propios pilotos. Sabemos que a un piloto se le permite estar más allá de la línea blanca un máximo de tres veces en una misma curva."



Como recordatorio, a la tercera vez, el piloto recibe la bandera blanca y negra dibujada en diagonal, como advertencia final. A la cuarta infracción, recibe una penalización de cinco segundos, que debe cumplir en el siguiente cambio de neumáticos o, si no vuelve a entrar, se añade al tiempo de carrera.



Vasseur continuó: "Así que podemos hacer un seguimiento y advertir al piloto en consecuencia. Pero imagino lo que debe de ser para los espectadores que lo ven por las pantallas. La mayoría de ellos no tienen ni idea de cómo se desarrolla, sólo ven entonces: Gasly 5 segundos, Gasly 10 segundos, Gasly 15 segundos".



"No puede ser que un organizador invierta tanto dinero en modernizar el circuito, como en Qatar, y luego veamos tal lluvia de penalizaciones. Para mí, esto es impropio de una Fórmula 1. Tenemos que hacer algo juntos".





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5