Fred Vasseur, chefe de equipa da Ferrari: "Isto é preocupante".

O tema dos limites da pista foi objeto de muita discussão durante o fim de semana do GP do Qatar. Os comissários de pista tiveram de censurar 51 infracções só no Grande Prémio, tendo sido aplicadas sete sanções.

A Fórmula 1 não consegue resolver o problema dos limites da pista: os comissários de pista do Qatar anularam 51 voltas da ronda do Campeonato do Mundo no Circuito Internacional de Losail, com infracções em nove curvas diferentes da pista de 16 curvas nos arredores de Doha.

Quatro pilotos foram penalizados por reincidência. Sergio Pérez e Pierre Gasly receberam 15 segundos cada (três vezes cinco segundos), Lance Stroll recebeu dez segundos (duas vezes cinco segundos), assim como Alex Albon. No sprint do Qatar, o piloto da Ferrari Charles Leclerc também foi penalizado, o que lhe custou o 7º lugar e dois pontos no campeonato.

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, diz o seguinte sobre a confusão: "Acho tudo isto preocupante. Todos nós não esquecemos o que aconteceu na Áustria, quando só tivemos um resultado oficial horas depois da corrida, porque muitas infracções na pista tiveram de ser investigadas."

"Agora temos novamente um festival de penalizações. Bem, parte disso deve-se ao calor tremendo. Muitos pilotos perderam um pouco de concentração. Mas temos de encontrar uma solução fundamental para este problema."

"Tudo isto não é bom para o espetáculo. Nós, nas boxes, somos informados exatamente do que se passa com os nossos próprios pilotos. Sabemos que um piloto pode ultrapassar a linha branca um máximo de três vezes numa determinada curva."



Como lembrete, na terceira vez, o piloto recebe a bandeira preta e branca desenhada na diagonal, como um último aviso. Na quarta infração, recebe uma penalização de cinco segundos, que tem de cumprir na troca de pneus seguinte ou, se não voltar a entrar, é adicionada ao tempo de corrida.



Vasseur continuou: "Assim, podemos registar isso e avisar o piloto em conformidade. Mas imagino o que deve ser para os espectadores que estão a ver nos ecrãs. A maior parte deles não faz a mínima ideia de como se desenvolve, apenas vêem - Gasly 5 segundos, Gasly 10 segundos, Gasly 15 segundos".



"Não é possível que um organizador invista tanto dinheiro na modernização do circuito, como no Qatar, e depois vejamos uma chuva de penalizações. Para mim, isto é inapropriado para a Fórmula 1. Temos de fazer algo em conjunto."





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5