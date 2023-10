George Russell (Mercedes): Un completo desastre

Vuelta cero para el ganador del GP, George Russell, en la prueba del Campeonato del Mundo en Qatar: Poco después del inicio del Gran Premio en el Circuito Internacional de Losail, fue apartado de la carrera por su compañero de establo en Mercedes, Lewis Hamilton. Hamilton quedó fuera, Russell terminó en una buena cuarta posición tras una remontada.

Pero el ganador del GP de Interlagos 2022 afirma: "Esta temporada es un completo desastre para mí. Sólo me queda un objetivo, quiero ayudar a defender el segundo puesto en la Copa de Constructores. Pero cómo está yendo mi año, es realmente una pena".

En 2022, la Fórmula 1 entró en una nueva era, volviendo a los coches alados, y eso fue un territorio completamente nuevo para la mayoría de los pilotos. George Russell se desenvolvió sorprendentemente bien con el difícil de domar Mercedes W13: cuarto en el campeonato del mundo, mientras que la superestrella Lewis Hamilton sólo acabó sexto en la general. Además, Russell se llevó las únicas victorias de Mercedes al triunfar en Brasil, primero en la carrera al sprint y luego también en el Gran Premio.

En 2023, las cosas no son tan sencillas: Russell está por detrás en términos de posición de salida media (Hamilton 6,9, Russell 7,5) y también en la clasificación del campeonato del mundo - Hamilton es actualmente tercero en el campeonato del mundo, con cinco podios, Russell es sólo octavo, con el tercer puesto en España como punto culminante. En las carreras en las que ambos pilotos de Mercedes han terminado, el balance es de 9:4 para Hamilton. El siete veces campeón ha dado la vuelta a la tortilla.



Russell admite: "He perdido puntos importantes con demasiada frecuencia. El fallo del motor en Melbourne me costó un puesto entre los tres primeros. En Zandvoort, la carrera no fue en nuestra contra en condiciones mixtas. En Singapur, estrellé el tercer puesto contra el muro. En Canadá, también cometí un error y volví a perder diez puntos. En Bakú, me equivoqué en la nueva salida".



Si sumamos todo eso, fácilmente suma al menos sesenta puntos perdidos, y si todo hubiera ido idealmente para Russell, estaría muy cerca de Hamilton en la clasificación del campeonato.





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5