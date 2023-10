George Russell (Mercedes) : Une catastrophe complète

Un tour zéro pour le vainqueur du GP George Russell lors de la course du championnat du monde du Qatar : peu après le départ du Grand Prix sur le Losail International Circuit, il a justement été poussé sur le côté par son compagnon d'écurie Mercedes Lewis Hamilton. Hamilton a été éliminé, Russell a terminé à une bonne quatrième place après une course de rattrapage.

Mais le vainqueur du GP d'Interlagos de 2022 déclare : "Cette saison est une catastrophe complète pour moi. Je n'ai plus qu'un seul objectif, je veux contribuer à ce que nous défendions la deuxième place dans la coupe des constructeurs. Mais la façon dont se déroule mon année, c'est vraiment dommage".

En 2022, la Formule 1 est entrée dans une nouvelle ère, elle est revenue aux voitures à ailes, et c'était un terrain complètement nouveau pour la plupart des pilotes. George Russell s'est étonnamment bien débrouillé avec la Mercedes W13 difficile à dompter : quatrième au championnat du monde, alors que la superstar Lewis Hamilton n'a terminé que sixième au classement général ; de plus, Russell a remporté les seules victoires de Mercedes lorsqu'il a triomphé au Brésil, d'abord au sprint, puis également en Grand Prix.

En 2023, tout n'est pas si simple : Russell est à la traîne en termes de position de départ moyenne (Hamilton 6,9, Russell 7,5) et de classement au championnat du monde - Hamilton est actuellement troisième au championnat du monde, avec cinq podiums, Russell n'est que huitième, avec une troisième place en Espagne comme point fort. Dans les courses où les deux pilotes Mercedes ont franchi la ligne d'arrivée, le score est de 9 à 4 pour Hamilton. Le septuple champion a mis la charrue avant les bœufs.



Russell l'admet : "J'ai trop souvent perdu des points importants. La panne de moteur à Melbourne m'a coûté une place parmi les trois meilleurs. A Zandvoort, la course n'a pas joué en notre faveur dans des conditions mixtes. À Singapour, j'ai pris la troisième place dans le mur. Au Canada, j'ai également commis une erreur et j'ai perdu dix points. À Bakou, j'ai raté le redémarrage".



Si nous additionnons tout cela, nous arrivons facilement à un total d'au moins soixante points perdus, et si tout s'était déroulé de manière idéale pour Russell, il serait tout à fait proche d'Hamilton au classement du championnat du monde.





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5