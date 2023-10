George Russell (Mercedes): Un disastro completo

L'inglese George Russell si è scontrato con il compagno di scuderia della Mercedes Lewis Hamilton poco dopo l'inizio del GP del Qatar e dichiara: "Questa stagione è stata un vero disastro per me".

Giro zero per il vincitore del GP George Russell alla prova del Campionato del Mondo in Qatar: poco dopo la partenza del Gran Premio sul Circuito Internazionale di Losail, è stato spinto fuori dalla gara dal suo compagno di scuderia della Mercedes, Lewis Hamilton, tra tutti. Hamilton era fuori, Russell ha concluso con un buon quarto posto dopo una rimonta.

Ma il vincitore del GP di Interlagos del 2022 afferma: "Questa stagione è un vero disastro per me. Mi è rimasto un solo obiettivo, voglio contribuire a difendere il secondo posto nella Coppa Costruttori. Ma per come sta andando il mio anno, è davvero un peccato".

Nel 2022 la Formula 1 è entrata in una nuova era, con il ritorno alle vetture alate, un territorio completamente nuovo per la maggior parte dei piloti. George Russell ha affrontato incredibilmente bene la difficile da domare Mercedes W13: quarto nel campionato mondiale, mentre la superstar Lewis Hamilton si è piazzato solo sesto in classifica generale. Inoltre, Russell ha ottenuto le uniche vittorie della Mercedes quando ha trionfato in Brasile, prima nello sprint e poi anche nel Gran Premio.

Nel 2023, le cose non sono così semplici: Russell è indietro in termini di posizione media di partenza (Hamilton 6,9, Russell 7,5) e anche nella classifica del campionato mondiale - Hamilton è attualmente terzo nel campionato mondiale, con cinque podi, Russell è solo ottavo, con il terzo posto in Spagna come punto culminante. Nelle gare in cui entrambi i piloti Mercedes hanno concluso la gara, la differenza è di 9:4 per Hamilton. Il sette volte campione ha ribaltato la situazione.



Russell ammette: "Ho perso punti importanti troppo spesso. Il guasto al motore a Melbourne mi è costato un posto tra i primi tre. A Zandvoort, la gara non è andata a nostro sfavore in condizioni miste. A Singapore, ho messo a muro il terzo posto. In Canada ho commesso un errore e ho perso altri dieci punti. A Baku ho sbagliato la ripartenza".



Sommando tutto questo, si arriva facilmente ad almeno sessanta punti persi e, se tutto fosse andato nel migliore dei modi per Russell, si troverebbe a ridosso di Hamilton nella classifica del campionato.





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5