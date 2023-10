George Russell (Mercedes): Um desastre completo

O inglês George Russell colidiu com o seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, pouco depois do início do GP do Qatar e afirma: "Esta época tem sido um desastre completo para mim".

Volta zero para o vencedor do GP George Russell na ronda do Campeonato do Mundo no Qatar: Pouco depois do início do Grande Prémio no Circuito Internacional de Losail, foi afastado da corrida pelo seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton. Hamilton estava fora, Russell terminou num bom quarto lugar depois de uma recuperação.

Mas o vencedor do GP de Interlagos de 2022 diz: "Esta época é um desastre completo para mim. Só me resta um objetivo, quero ajudar a defender o segundo lugar na Taça dos Construtores. Mas como o meu ano está a correr, é realmente uma pena".

Em 2022, a Fórmula 1 entrou numa nova era, regressando aos carros com asas, e isso foi um território completamente novo para a maioria dos pilotos. George Russell lidou surpreendentemente bem com o difícil de domar Mercedes W13: quarto no campeonato do mundo, enquanto a superestrela Lewis Hamilton apenas terminou em sexto na geral. Além disso, Russell obteve as únicas vitórias da Mercedes quando triunfou no Brasil, primeiro no sprint e depois também no Grande Prémio.

Em 2023, as coisas não são tão simples: Russell está atrás em termos de posição média de partida (Hamilton 6,9, Russell 7,5) e também na classificação do campeonato do mundo - Hamilton é atualmente o terceiro no campeonato do mundo, com cinco subidas ao pódio, Russell é apenas o oitavo, com o terceiro lugar em Espanha como destaque. Nas corridas em que ambos os pilotos da Mercedes terminaram, a vantagem é de 9:4 para Hamilton. O sete vezes campeão virou a mesa.



Russell admite: "Perdi pontos importantes demasiadas vezes. A falha de motor em Melbourne custou-me um lugar entre os três primeiros. Em Zandvoort, a corrida não nos foi desfavorável em condições mistas. Em Singapura, coloquei o terceiro lugar no muro. No Canadá, também cometi um erro e perdi mais dez pontos. Em Baku, fiz asneira no arranque".



Se somarmos tudo isto, facilmente chegamos a pelo menos sessenta pontos perdidos e, se tudo tivesse corrido da melhor forma para Russell, ele estaria bem ao alcance de Hamilton na classificação do campeonato.





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5