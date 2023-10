Lewis Hamilton: "Ahora depende de Sergio Pérez".

En la primavera de 2023, el mexicano Sergio Pérez demostró estar en muy buena forma: Ganó los Grandes Premios de Arabia Saudí y Azerbaiyán, también triunfó en el sprint de Bakú, además de terminar segundo en el estreno del Campeonato del Mundo en Bahréin. Pero entonces llegó Miami.

En Florida, Sergio Pérez, que había logrado la pole position, fue humillado por Max Verstappen: El holandés remontó desde la novena posición de la parrilla hasta la victoria, y para Pérez comenzó una serie de actuaciones a veces miserables en la clasificación y en las carreras.

En el mejor coche de la parrilla, Pérez debería estar teóricamente en el podio en casi todas las carreras. Pero en las tres últimas carreras no lo ha conseguido ni una sola vez. Y así, su perseguidor Lewis Hamilton intuye una oportunidad para el segundo puesto final del WRC, por detrás del campeón del mundo Max Verstappen.

En Catar, Hamilton tropezó poco después de la salida con su compañero de cuadra, George Russell. Muy molesto, porque el Mercedes era lo suficientemente rápido como para terminar fácilmente entre los cinco primeros. Al mismo tiempo, Pérez tuvo otro mal día. Hamilton perdió la oportunidad de reducir su diferencia de treinta puntos con "Checo".



Pero el siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton no se rinde tan fácilmente. Mercedes montará unos nuevos bajos en los coches de Hamilton y Russell en el fin de semana del GP en el Circuito de las Américas (COTA), a las afueras de Austin (Texas), a partir del viernes 20 de octubre, en los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos.



Hamilton dice: "Sobre el papel, Checo debería terminar segundo en el WRC con facilidad. Que yo pueda acercarme a él dependerá de él y de sus actuaciones más que nada".



"En lo que a nosotros respecta, me enorgullece decir que nos hemos hecho más fuertes durante el año y en la mayoría de las carreras he estado bastante contento con mi rendimiento. Ocupamos el segundo puesto en la clasificación de constructores y queremos mantenerlo. Pero, sinceramente, aún tengo posibilidades de arrebatarles el segundo puesto en el campeonato de pilotos".





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5