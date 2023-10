Lewis Hamilton : "Maintenant, tout dépend de Sergio Pérez".

Au printemps 2023, le Mexicain Sergio Pérez était en très bonne forme : Il a remporté les Grands Prix d'Arabie Saoudite et d'Azerbaïdjan, il a également triomphé lors du sprint de Bakou, et il a terminé deuxième lors de l'ouverture du championnat du monde à Bahreïn. Mais ensuite, il y a eu Miami.

En Floride, Sergio Pérez, qui avait décroché la pole position, a été littéralement humilié par Max Verstappen : Le Néerlandais est parti de la neuvième place sur la grille de départ pour remporter la victoire, et Pérez a commencé une série de performances parfois misérables en qualifications et en course.

Avec la meilleure voiture du plateau, Pérez devrait théoriquement monter sur le podium de presque toutes les courses. Mais lors des trois dernières courses, il n'y est pas parvenu une seule fois. C'est pourquoi son poursuivant Lewis Hamilton flaire une chance de se hisser à la deuxième place finale du championnat du monde derrière le champion du monde Max Verstappen.

Au Qatar, Hamilton a justement trébuché sur son coéquipier George Russell peu après le départ. C'est très ennuyeux, car la Mercedes était suffisamment rapide pour se classer facilement parmi les cinq meilleurs. Dans le même temps, Pérez était une nouvelle fois dans un mauvais jour. Hamilton a manqué l'occasion de réduire son retard de trente points sur "Checo".



Mais le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton n'abandonne pas si facilement. Lors du week-end du GP sur le Circuit of the Americas (COTA) à l'extérieur d'Austin (Texas), Mercedes aura un nouveau soubassement sur les voitures de Hamilton et Russell, à partir du vendredi 20 octobre lors des essais du Grand Prix des Etats-Unis.



Hamilton dit : "Sur le papier, Checo devrait arriver à une simple deuxième place finale au championnat du monde. Quant à savoir si je peux encore me rapprocher de lui, cela dépendra surtout de lui et de ses performances".



"En ce qui nous concerne, je suis fier de dire que nous sommes devenus plus forts au cours de l'année et, dans la plupart des courses, j'ai été assez satisfait de mes performances. Nous sommes à la deuxième place du classement des constructeurs et nous voulons la conserver. Mais honnêtement, je pense que j'ai encore des chances de décrocher cette deuxième place au championnat du monde des pilotes".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5