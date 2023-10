Lewis Hamilton: "Ora dipende da Sergio Pérez".

Nella primavera del 2023, il messicano Sergio Pérez ha mostrato un'ottima forma: Vinse i Gran Premi dell'Arabia Saudita e dell'Azerbaigian, trionfò anche nello sprint di Baku e arrivò secondo all'esordio del Campionato del Mondo in Bahrain. Ma poi è arrivata Miami.

In Florida, Sergio Pérez, che aveva ottenuto la pole position, è stato umiliato da Max Verstappen: L'olandese è passato dalla nona posizione in griglia alla vittoria e per Pérez è iniziata una serie di prestazioni a volte penose in qualifica e in gara.

Con la migliore vettura del campo, Pérez dovrebbe teoricamente salire sul podio in quasi tutte le gare. Ma nelle ultime tre gare non ci è riuscito nemmeno una volta. Così il suo inseguitore Lewis Hamilton avverte la possibilità di ottenere il secondo posto finale nel WRC dietro al campione del mondo Max Verstappen.

In Qatar, Hamilton è inciampato poco dopo la partenza sul suo compagno di scuderia George Russell, tra tutti. Molto fastidioso, perché la Mercedes era abbastanza veloce da finire facilmente tra i primi cinque. Allo stesso tempo, Pérez ha avuto un'altra giornata negativa. Hamilton ha perso l'occasione di ridurre il suo distacco di trenta punti da "Checo".



Ma il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton non si arrende così facilmente. La Mercedes avrà un nuovo sottoscocca sulle vetture di Hamilton e Russell nel weekend del GP sul Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas, a partire da venerdì 20 ottobre, in occasione delle prove del Gran Premio degli Stati Uniti.



Hamilton dice: "Sulla carta Checo dovrebbe arrivare facilmente secondo nel WRC. Se riuscirò ad avvicinarmi a lui dipenderà più che altro da lui e dalle sue prestazioni".



"Per quanto riguarda noi, sono orgoglioso di dire che siamo diventati più forti durante l'anno e nella maggior parte delle gare sono stato abbastanza soddisfatto delle mie prestazioni. Siamo al secondo posto nella classifica costruttori e vogliamo mantenerlo. Ma onestamente - ho ancora qualche possibilità di strappare il secondo posto nel campionato piloti".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5