Lewis Hamilton: "Agora depende de Sergio Pérez".

No início da época, Sergio Pérez era forte no carro da Red Bull Racing e Lewis Hamilton estava a ter dificuldades no Mercedes. Mas depois o mexicano entrou numa crise. Lewis Hamilton sente-se no 2º lugar do Campeonato do Mundo.

Na primavera de 2023, o mexicano Sergio Pérez mostrou estar em muito boa forma: Venceu os Grandes Prémios da Arábia Saudita e do Azerbaijão, triunfou também no sprint em Baku e terminou em segundo lugar na abertura do Campeonato do Mundo no Bahrein. Mas depois veio Miami.

Na Flórida, Sergio Pérez, que havia conquistado a pole position, foi totalmente humilhado por Max Verstappen: O holandês passou do 9º lugar da grelha para a vitória e, para Pérez, começou uma série de desempenhos por vezes miseráveis na qualificação e nas corridas.

No melhor carro do pelotão, Pérez deveria, teoricamente, estar no pódio em quase todas as corridas. Mas nas últimas três corridas não conseguiu fazê-lo uma única vez. Assim, o seu perseguidor, Lewis Hamilton, tem hipóteses de chegar ao segundo lugar final do WRC, atrás do campeão mundial Max Verstappen.

No Qatar, Hamilton tropeçou logo após a largada no seu companheiro de cavalariça, George Russell, entre todos. Muito irritante, porque o Mercedes era suficientemente rápido para terminar facilmente entre os cinco primeiros. Ao mesmo tempo, Pérez teve outro dia ruim. Hamilton perdeu a oportunidade de reduzir a sua diferença de trinta pontos para "Checo".



Mas Lewis Hamilton, sete vezes campeão de Fórmula 1, não está a desistir tão facilmente. A Mercedes terá uma nova carroçaria inferior nos carros de Hamilton e Russell no fim de semana do GP no Circuito das Américas (COTA) nos arredores de Austin, Texas, a partir de sexta-feira, 20 de outubro, nos treinos para o Grande Prémio dos EUA.



Hamilton diz: "No papel, o Checo deve chegar facilmente a um segundo lugar no WRC. Se ainda consigo aproximar-me dele vai depender mais dele e das suas prestações do que de qualquer outra coisa."



"No que nos diz respeito, tenho orgulho em dizer que nos tornámos mais fortes durante o ano e na maioria das corridas fiquei bastante satisfeito com o meu desempenho. Estamos em segundo lugar na classificação dos construtores e queremos manter essa posição. Mas, honestamente, ainda tenho hipóteses de conquistar o segundo lugar no campeonato de pilotos".





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5