Nico Rosberg : des louanges pour le champion Max Verstappen

Nico Rosberg a atteint son grand objectif en 2016 : au cours d'une saison au suspense époustouflant, il s'est imposé chez Mercedes face à Lewis Hamilton et a couronné ses 23 victoires en GP de Formule 1 par le titre de champion du monde. Puis il a arrêté.

Depuis, le pilote de Wiesbaden est resté très proche du sport, il a également couvert le Qatar pour ses collègues de Sky. Et il ne peut pas s'empêcher de faire l'éloge de Max Verstappen, la star de Red Bull Racing.

Rosberg déclare : "Ce que nous voyons ici est vraiment spectaculaire. Au niveau que Max montre actuellement, il fait pour moi partie des cinq meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps".

"En fait, je ne placerais plus haut que Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Mais Max est en bonne voie pour être cité dans le même souffle que ces pilotes exceptionnels".



"Je me considère vraiment chanceux de pouvoir assister à cette forme impressionnante d'un pilote de Formule 1. Verstappen évolue à un niveau incroyablement élevé cette saison, rien que le fait qu'il ne fasse pratiquement jamais d'erreur, quelles que soient les conditions de piste, c'est vraiment fabuleux. Et puis tous ces records qu'il abat les uns après les autres, c'est de la folie".



Nico Rosberg a couru chez Mercedes aux côtés de Michael Schumacher et de Lewis Hamilton et déclare : "Je sais ce qui arrive à une équipe lorsqu'elle compte dans ses rangs un pilote aussi exceptionnel, cela entraîne tout le monde, c'est un facteur de motivation incroyable".



Et Max Verstappen est loin d'en avoir fini avec cette saison : le Néerlandais en est actuellement à 49 victoires en GP. Il est précédé au palmarès éternel par Alain Prost avec 51 victoires et Sebastian Vettel avec 53. Max peut les dépasser tous les deux alors qu'il reste encore cinq courses à disputer au championnat du monde. Il ne serait alors devancé que par Lewis Hamilton (103 victoires en GP) et Michael Schumacher (91).





