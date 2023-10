Nico Rosberg: grandi elogi per il campione Max Verstappen

Nico Rosberg ha raggiunto il suo grande obiettivo nel 2016: in una stagione mozzafiato ed emozionante, ha battuto Lewis Hamilton alla Mercedes e ha coronato le sue 23 vittorie in Formula 1 con il titolo mondiale. Poi si è fermato.

Da allora, il nativo di Wiesbaden è rimasto strettamente legato a questo sport, raccontando anche dal Qatar per i suoi colleghi di Sky. E non smette di elogiare la stella della Red Bull Racing Max Verstappen.

Rosberg dice: "Quello che stiamo vedendo qui è davvero spettacolare. Al livello che Max sta mostrando in questo momento, per me è uno dei migliori cinque piloti di Formula 1 di tutti i tempi".

"In realtà, riterrei più alti solo Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Ma Max è sulla buona strada per essere citato alla stregua di questi piloti eccezionali".



"Mi considero davvero fortunato ad assistere a questa forma impressionante di un pilota di Formula Uno. Verstappen sta guidando a un livello incredibilmente alto in questa stagione, il fatto che non commetta praticamente mai errori, indipendentemente dalle condizioni della pista, è davvero favoloso. E poi tutti i record che sta battendo uno dopo l'altro: è incredibile".



Nico Rosberg ha guidato al fianco di Michael Schumacher e Lewis Hamilton alla Mercedes e dice: "So cosa succede a un team quando c'è un pilota così eccezionale in squadra, fa andare avanti tutti, è un fattore motivante incredibile".



E Max Verstappen è ben lungi dall'aver concluso questa stagione: l'olandese conta attualmente 49 vittorie in GP. Davanti a lui nell'eterno elenco dei vincitori ci sono Alain Prost con 51 vittorie e Sebastian Vettel con 53. Max può superare entrambi con cinque gare del campionato del mondo ancora da disputare. Solo Lewis Hamilton (103 vittorie in GP) e Michael Schumacher (91) sarebbero davanti a lui.





