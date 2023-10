Nico Rosberg: Grande elogio ao campeão Max Verstappen

Nico Rosberg alcançou o seu grande objetivo em 2016: numa temporada emocionante de cortar a respiração, derrotou Lewis Hamilton na Mercedes e coroou as suas 23 vitórias em GPs na Fórmula 1 com o título mundial. Depois, parou.

Desde então, o nativo de Wiesbaden manteve-se intimamente ligado ao desporto, fazendo também reportagens do Qatar para os seus colegas da Sky. E ele não pára de elogiar a estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen.

Rosberg diz: "O que estamos a ver aqui é realmente espetacular. Ao nível que Max está a mostrar neste momento, para mim ele é um dos cinco melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos".

"Na verdade, eu só classificaria Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher e Lewis Hamilton mais alto. Mas Max está no bom caminho para ser mencionado no mesmo fôlego que esses pilotos excepcionais."



"Considero-me muito sortudo por estar a assistir a esta forma impressionante de um piloto de Fórmula 1. O Verstappen está a conduzir a um nível incrivelmente alto esta época, só o facto de praticamente nunca cometer erros, independentemente das condições da pista, é realmente fabuloso. E depois todos os recordes que ele está a bater, um após o outro - é fantástico."



Nico Rosberg conduziu ao lado de Michael Schumacher e Lewis Hamilton na Mercedes e diz: "Eu sei o que acontece a uma equipa quando há um piloto tão excecional na equipa, isso faz com que todos se entusiasmem, é um fator de motivação incrível."



E Max Verstappen está longe de ter terminado esta época: o holandês tem atualmente 49 vitórias em GP. À sua frente na eterna lista de vencedores estão Alain Prost, com 51 vitórias, e Sebastian Vettel, com 53. Max pode ultrapassar ambos a cinco jornadas do campeonato do mundo. Apenas Lewis Hamilton (103 vitórias em GP) e Michael Schumacher (91) estariam à sua frente.





Todos os campeões mundiais de Fórmula 1

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN), Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (EUA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A), Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (EUA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati e Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo