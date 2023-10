Sergio Pérez furioso: "Es todo una broma".

El piloto alpino Pierre Gasly y el piloto de Red Bull Racing Sergio Pérez fueron los grandes pecadores en la carrera de calor de Qatar. En el Circuito Internacional de Losail, los comisarios de carrera demostraron repetidamente que habían violado los límites de la pista más allá de lo permitido, por lo que ambos recibieron 15 segundos de penalización.

La violación de los límites de la pista se penaliza en el Sprint y en el Gran Premio de la siguiente manera: A la tercera infracción más allá de la línea blanca de límite de pista, el piloto recibe la bandera blanca y negra dibujada en diagonal como advertencia final. A la cuarta infracción, recibe una penalización de cinco segundos, que tiene que cumplir en el siguiente cambio de neumáticos o, si no vuelve a entrar, se añade al tiempo de carrera.

Esto es lo que le ocurrió a Pérez en el GP de Qatar: saliendo desde el pit lane, remontó hasta la tercera posición, y entonces llegó la primera penalización de cinco segundos, que cumplió en el cambio de neumáticos. También cumplió otra penalización durante la parada en boxes - los mecánicos tienen que esperar cinco segundos cada vez que el coche de Pérez se detiene, sólo entonces se les permite cambiar los rodillos.

La tercera penalización de Checo se añadió a su tiempo de carrera. Si tenemos en cuenta estos 15 segundos y el resultado de la carrera, Pérez debería haber terminado al menos octavo.

Pérez se queja: "Las líneas blancas eran muy difíciles de ver en algunos sitios. Dejé espacio de sobra, pero aun así me pasé de las líneas. No sé por qué tuve tantos problemas para juzgarlo correctamente. Otros pilotos pudieron hacer lo mismo.



"Pero al fin y al cabo, es una broma lo que estamos haciendo allí en cuanto a los límites de la pista. En primer lugar, me pareció mal que se nos informara tan tarde de cómo se iba a hacer. Y luego no me gustó que hubiera sanciones de inmediato".



"Estoy muy decepcionado por haber defraudado así a mi equipo. Mi objetivo no ha cambiado: quiero mantener este segundo puesto en el WRC. Sé que he tenido algunos fines de semana malos. Pero también sé que puedo volver a mi antigua forma".





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5