Sergio Pérez en colère : "Tout cela n'est qu'une blague".

Le pilote Alpine Pierre Gasly et le pilote Red Bull Racing Sergio Pérez ont été les grands fautifs de la course caniculaire du Qatar. Sur le Losail International Circuit, les commissaires de course ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils avaient violé les limites de la piste au-delà de la limite autorisée, ils ont donc tous deux écopé de 15 secondes de pénalité.

La violation des limites de la piste est sanctionnée de la manière suivante en sprint et en Grand Prix : Au troisième dépassement de la ligne blanche de délimitation de la piste, le pilote reçoit le drapeau noir et blanc dessiné en diagonale, comme dernier avertissement. A la quatrième infraction, il écope d'une pénalité de cinq secondes qu'il devra purger lors du changement de pneus suivant ou, s'il n'arrive pas à rentrer, cela s'ajoute à son temps de course.

Dans le cas de Pérez, cela s'est passé ainsi au GP du Qatar : parti de la voie des stands, il s'est hissé jusqu'à la troisième place, puis a écopé d'une première pénalité de cinq secondes, qu'il a purgée lors du changement de pneus. Il a également écopé d'une autre pénalité lors de l'arrêt au stand - les mécaniciens doivent attendre cinq secondes après l'arrêt de la voiture de Pérez avant de changer les pneus.

La troisième pénalité de "Checo" a été ajoutée à son temps de course. Si l'on regarde ces 15 secondes et le résultat de la course, Pérez aurait dû finir au moins huitième.

Pérez se plaint : "Les lignes blanches étaient parfois si difficiles à voir. J'ai laissé beaucoup d'espace, mais j'ai quand même dépassé les lignes. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu tant de mal à les évaluer correctement. D'autres pilotes y arrivaient aussi".



"Mais au final, tout ce que nous faisons en matière de limites de piste est une plaisanterie. Tout d'abord, j'ai trouvé mauvais que nous soyons informés si tard de la manière dont cela allait être géré. Ensuite, je n'ai pas non plus apprécié que les sanctions pleuvent immédiatement".



"Je suis très déçu d'avoir laissé tomber mon équipe de la sorte. Mon objectif n'a pas changé : je veux conserver cette deuxième place au championnat du monde. Je sais que j'ai connu quelques mauvais week-ends. Mais je sais aussi que je peux revenir à ma forme d'antan".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5