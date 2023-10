Sergio Pérez furioso: "É tudo uma anedota".

O mexicano Sergio Pérez saiu de mãos vazias do Grande Prémio do Qatar, apenas com o décimo primeiro lugar. Teve de cumprir três penalizações de cinco segundos cada no GP de aquecimento, o que lhe custou pelo menos o 8º lugar.

O piloto da Alpine, Pierre Gasly, e o piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez, foram os grandes pecadores na corrida de aquecimento no Qatar. No Circuito Internacional de Losail, os comissários da corrida provaram repetidamente que violaram os limites da pista para além do permitido, pelo que ambos receberam 15 segundos de penalização.

A violação dos limites da pista é penalizada no Sprint e no Grande Prémio da seguinte forma: Na terceira vez que ultrapassa a linha branca de limite da pista, o piloto recebe a bandeira preta e branca desenhada na diagonal como aviso final. Na quarta infração, recebe uma penalização de cinco segundos, que tem de cumprir na troca de pneus seguinte ou, se não voltar a entrar, é adicionada ao tempo de corrida.

Foi o que aconteceu a Pérez no GP do Qatar: partindo da via das boxes, subiu até ao terceiro lugar, depois veio a primeira penalização de cinco segundos, que cumpriu na troca de pneus. Também cumpriu outra penalização durante a paragem nas boxes - os mecânicos têm de esperar cinco segundos de cada vez que o carro de Pérez fica parado, só depois é que podem mudar os rolos.

A terceira penalização de Checo foi adicionada ao seu tempo de corrida. Se considerarmos estes 15 segundos e o resultado da corrida, Pérez deveria ter terminado pelo menos em oitavo.

Pérez queixa-se: "As linhas brancas eram muito difíceis de ver em certos sítios. Deixei espaço extra, mas mesmo assim passei por cima das linhas. Não sei porque tive tantos problemas em avaliar corretamente. Outros pilotos conseguiram fazer o mesmo.



"Mas, no fim de contas, é tudo uma anedota o que estamos a fazer em termos de limites de pista. Em primeiro lugar, achei mau o facto de termos sido informados tão tarde sobre a forma como a situação deveria ser tratada. Depois, não gostei do facto de ter havido sanções de imediato".



"Estou muito desiludido por ter desiludido a minha equipa desta forma. O meu objetivo não mudou - quero manter este segundo lugar no WRC. Sei que tive alguns fins-de-semana maus. Mas também sei que posso voltar à minha antiga forma."





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5