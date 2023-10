Ben Sulayem, jefe de la FIA: Andretti no irá a los tribunales

Michael Andretti, el hijo de 60 años del legendario piloto Mario Andretti, fue informado por la FIA a principios de octubre de que su solicitud para entrar en la Fórmula 1 había sido aceptada. Esto significa que, en teoría, Andretti podría tener dos coches en la parrilla a partir de 2025, con lo que la parrilla tendría 22 coches. Sin embargo, la luz verde de la FIA no significa que todo esté en orden.

Porque ahora el estadounidense tiene que encontrar una solución con la Formula One Management (FOM). Según los Estatutos de la Fórmula Uno, el Acuerdo de Concorde (que regula las cuestiones técnicas, deportivas y financieras en el triángulo formado por la FIA, la FOM y las escuderías) está anclado - un nuevo equipo no sólo debe cumplir las condiciones marco de la FIA, sino también llegar a un acuerdo con el titular de los derechos comerciales, es decir, con la FOM bajo el Director General de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali.

El italiano ha declarado en repetidas ocasiones que un nuevo equipo debe significar un valor añadido para la categoría reina. Traducción: los recién llegados deben generar tantos ingresos adicionales que los diez equipos anteriores no lo hagan peor en términos de premios que antes. Hasta ahora, la mayoría de los equipos establecidos se han pronunciado en contra de una nueva escudería exactamente por esta razón. Esto ha dado lugar a rumores de que Andretti podría acudir a los tribunales si fuera necesario para hacer valer su entrada.



Mientras continúan las negociaciones con la FOM, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se ha pronunciado en Qatar sobre la entrada prevista de Michael Andretti. El dirigente de Dubai, de 61 años, afirma: "Andretti no irá a los tribunales, nadie quiere una batalla legal, aquí nadie habla de ello". Una historia así puede sonar excitante para ciertos medios, pero ¿por qué deberíamos volver a vernos delante de un juez?".



"Resolveremos esto en conversaciones constructivas. No debemos olvidar que Liberty Media, titular de los derechos de la Fórmula Uno, es una empresa estadounidense y está a favor de que un nuevo equipo entre en la Fórmula Uno. Además, el Acuerdo Concorde estipula que la categoría reina puede estar formada por un máximo de doce equipos. Pero no veo ninguna razón para precipitarse. No estoy en posición de presionar a la FOM ni de decirle lo que tiene que hacer".



Andretti sería la primera escudería nueva en los grandes premios desde que la estadounidense Gene Haas entró en la Fórmula Uno a principios de 2016.