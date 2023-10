Ben Sulayem, président de la FIA : Andretti n'ira pas en justice

Michael Andretti, le fils de la légende de la course automobile Mario Andretti, âgé de 60 ans, a été informé début octobre par la Fédération internationale du sport automobile (FIA) que sa candidature pour entrer en Formule 1 avait été acceptée. Théoriquement, Andretti pourrait ainsi se présenter sur la grille de départ avec deux voitures dès 2025, le plateau compterait alors 22 voitures. Mais le feu vert de la FIA ne signifie pas encore que tout est dans le meilleur des mondes.

Car l'Américain doit maintenant trouver une solution avec Formula One Management (FOM). Selon l'accord Concorde (qui règle les questions techniques, sportives et financières au sein du triangle FIA, FOM et écuries), il est stipulé qu'une nouvelle équipe doit non seulement remplir les conditions générales de la FIA, mais aussi s'entendre avec le propriétaire des droits commerciaux, c'est-à-dire la FOM sous la direction du directeur général de la Formule 1 Stefano Domenicali.

L'Italien a déclaré à plusieurs reprises qu'une nouvelle équipe devait représenter une valeur ajoutée pour la catégorie reine. Traduction : les nouveaux venus doivent générer suffisamment de revenus supplémentaires pour que les dix équipes actuelles ne soient pas moins performantes qu'auparavant en termes de prix. Jusqu'à présent, c'est précisément pour cette raison que la plupart des équipes établies se sont opposées à une nouvelle écurie. Cela a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles Andretti pourrait, si nécessaire, aller devant les tribunaux pour imposer son entrée.



Alors que les négociations avec la FOM sont en cours, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, s'est exprimé au Qatar sur l'arrivée prévue de Michael Andretti. L'homme de 61 ans originaire de Dubaï déclare : "Andretti n'ira pas devant les tribunaux, personne ne veut d'un conflit juridique, personne ici n'en parle. Une telle histoire peut sembler excitante pour certains médias, mais pourquoi nous retrouverions-nous devant un juge ?"



"Nous allons résoudre cela par des discussions constructives. Nous ne devons pas oublier que le détenteur des droits de la Formule 1, Liberty Media, est une entreprise américaine et qu'ils sont favorables à l'arrivée d'une nouvelle équipe en Formule 1. De plus, l'accord Concorde stipule que la catégorie reine peut compter jusqu'à douze équipes. Mais je ne vois aucune raison de se précipiter. Je ne suis pas en position de presser la FOM ou de lui dire ce qu'elle doit faire".



Andretti serait la première nouvelle écurie de Grand Prix depuis l'arrivée en Formule 1 de l'Américain Gene Haas début 2016.