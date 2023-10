Il capo della FIA Ben Sulayem: Andretti non andrà in tribunale

Michael Andretti, il figlio sessantenne della leggenda delle corse Mario Andretti, è stato informato dalla FIA all'inizio di ottobre che la sua domanda di ingresso in Formula Uno è stata accettata. Ciò significa che Andretti potrebbe teoricamente avere due vetture sulla griglia di partenza già nel 2025, e il campo sarebbe quindi composto da 22 vetture. Tuttavia, il via libera della FIA non significa che tutto sia in ordine.

Perché ora l'americano deve trovare una soluzione con la Formula One Management (FOM). Secondo la Costituzione della Formula Uno, l'Accordo Concorde (che regola le questioni tecniche, sportive e finanziarie nel triangolo tra FIA, FOM e scuderie) è ancorato - una nuova scuderia deve non solo soddisfare le condizioni quadro della FIA, ma anche trovare un accordo con il detentore dei diritti commerciali, cioè con la FOM sotto la guida dell'amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali.

L'italiano ha ripetutamente affermato che un nuovo team deve significare valore aggiunto per la classe regina. Tradotto: i nuovi arrivati devono generare così tanti introiti aggiuntivi che i dieci team precedenti non facciano meno bene in termini di montepremi di quelli precedenti. Finora, la maggior parte dei team consolidati si è espressa contro una nuova scuderia proprio per questo motivo. Ciò ha portato a voci secondo cui Andretti potrebbe ricorrere al tribunale, se necessario, per far valere il suo ingresso.



Mentre le trattative con la FOM sono in corso, il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha parlato in Qatar del progetto di ingresso di Michael Andretti. Il 61enne di Dubai ha dichiarato: "Andretti non andrà in tribunale, nessuno vuole una battaglia legale, nessuno qui ne parla. Una storia del genere potrebbe sembrare eccitante per certi media, ma perché dovremmo incontrarci di nuovo davanti a un giudice?".



"Risolveremo la questione con colloqui costruttivi. Non dobbiamo dimenticare che Liberty Media, detentore dei diritti della Formula Uno, è una società statunitense ed è favorevole all'ingresso di un nuovo team in Formula Uno. Inoltre, l'accordo Concorde prevede che la classe regina possa essere composta da un massimo di dodici squadre. Ma non vedo alcun motivo per affrettarsi. Non sono nella posizione di spingere la FOM o di dirle cosa fare".



Andretti sarebbe la prima nuova scuderia di gran premio da quando Gene Haas, con sede negli Stati Uniti, è entrato in Formula Uno all'inizio del 2016.