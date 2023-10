Ben Sulayem, diretor da FIA: Andretti não irá a tribunal

Michael Andretti, o filho de 60 anos da lenda do automobilismo Mario Andretti, foi informado pela FIA, no início de outubro, que a sua candidatura à Fórmula 1 tinha sido aceite. Isto significa que Andretti poderia, teoricamente, ter dois carros na grelha de partida já em 2025, passando a haver 22 carros. No entanto, a luz verde da FIA não significa que tudo esteja em ordem.

Porque agora o americano tem de encontrar uma solução com a Formula One Management (FOM). De acordo com a Constituição da Fórmula 1, o Acordo Concorde (que regula as questões técnicas, desportivas e financeiras no triângulo da FIA, FOM e equipas de corrida) está ancorado - uma nova equipa deve não só cumprir as condições-quadro da FIA, mas também chegar a um acordo com o detentor dos direitos comerciais, ou seja, com a FOM sob a direção do Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

O italiano tem afirmado repetidamente que uma nova equipa deve significar um valor acrescentado para a categoria rainha. Traduzindo: os recém-chegados devem gerar tantas receitas adicionais que as dez equipas anteriores não tenham um desempenho inferior em termos de prémios monetários ao que tinham anteriormente. Até agora, a maioria das equipas estabelecidas tem-se manifestado contra uma nova equipa de corridas exatamente por esta razão. Isto levou a rumores de que Andretti poderia ir a tribunal, se necessário, para fazer valer a sua entrada.



Enquanto decorrem as negociações com a FOM, o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, pronunciou-se no Qatar sobre o projeto de entrada de Michael Andretti. O Dubai, de 61 anos, afirma: "Andretti não irá a tribunal, ninguém quer uma batalha legal, ninguém aqui está a falar sobre isso. Uma história como essa pode parecer excitante para certos meios de comunicação social, mas porque é que nos havemos de encontrar novamente em frente a um juiz?



"Vamos resolver isto em conversações construtivas. Não podemos esquecer que a Liberty Media, detentora dos direitos da Fórmula 1, é uma empresa americana e é a favor da entrada de uma nova equipa na Fórmula 1. Além disso, o Acordo Concorde estipula que a categoria rainha pode ser constituída por um máximo de doze equipas. Mas não vejo qualquer razão para ter pressa. Não estou em posição de pressionar a FOM ou de lhes dizer o que fazer".



A Andretti seria a primeira nova equipa de corridas de grande prémio desde que Gene Haas, sediado nos EUA, entrou na Fórmula 1 no início de 2016.