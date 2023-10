Oliver Bearman (Ferrari) : premier test F1 à Fiorano

Oliver Bearman est considéré comme l'un des futurs pilotes britanniques de GP. Le jeune pilote de 18 ans seulement, originaire de Chelmsford (sud-est de l'Angleterre), réalise une première saison remarquable en Formule 2 : trois pole positions, quatre victoires, la dernière à Monza, sixième place intermédiaire avant la finale de F2 à Abu Dhabi fin novembre.

L'élève de Ferrari chez Prema Racing fera bientôt ses débuts dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. Bearman participera aux deux premières séances d'entraînement des manches du championnat du monde de Mexico (27 octobre) et d'Abu Dhabi (24 novembre), ceci pour l'écurie américaine de Hass, qui entretient une relation étroite avec la plus célèbre des écuries de GP (les Américains achètent l'essieu arrière complet à Ferrari).

Bearman a passé le week-end du GP du Qatar chez Haas, y compris l'essai des sièges et la participation à tous les briefings des pilotes.

Du Qatar, Bearman s'est envolé pour l'Italie : sur le circuit Ferrari de Fiorano, il a piloté une voiture de course GP de type SF21 vieille de deux ans, sa première course dans une voiture de Formule 1.



Ferrari a pris le talentueux Britannique sous contrat en 2021, après que Bearman ait remporté les titres de Formule 4 d'Italie et d'Allemagne.



Les prédécesseurs de Bearman en tant que junior Ferrari dans la voiture de course Haas sont Charles Leclerc, Mick Schumacher, Robert Shwartzman et Antonio Giovinazzi.



Il n'est pas encore décidé si Bearman roulera pour Hülkenberg au Mexique et pour Magnussen à Abu Dhabi ou inversement.



En ce qui concerne la saison 2024, il a déjà été décidé qu'Oliver Bearman piloterait à nouveau en Formule 2. Pour ce faire, il s'assoira régulièrement dans le simulateur de course chez Ferrari.