Oliver Bearman (Ferrari): primo test di F1 a Fiorano

L'inglese Oliver Bearman (18 anni) gareggerà per la Ferrari nelle prime sessioni di prove del Campionato del Mondo in Messico e ad Abu Dhabi. Ora il pilota di Formula 2 ha provato per la prima volta una vettura da GP a Fiorano.

Oliver Bearman è considerato uno dei piloti emergenti del GP britannico. Il giovane pilota di Chelmsford (Inghilterra sud-orientale), che ha solo 18 anni, sta disputando una prima stagione di Formula 2 straordinaria: tre pole position, quattro vittorie, l'ultima a Monza, sesto posto intermedio prima della finale di F2 ad Abu Dhabi a fine novembre.

Il ferrarista della Prema Racing farà presto il suo debutto nel Campionato del Mondo di Formula 1. Bearman guiderà le prime due sessioni di prove dei round del Mondiale in Messico (27 ottobre) e ad Abu Dhabi (24 novembre), per conto della scuderia statunitense di Hass, che ha uno stretto rapporto con la più famosa scuderia di GP (gli americani si riforniscono dell'intero retrotreno dalla Ferrari).

Bearman ha trascorso il fine settimana del GP del Qatar presso la Haas, tra cui le prove del sedile e la partecipazione a tutte le riunioni dei piloti.

Dal Qatar, Bearman è volato in Italia: sul circuito di Fiorano, sede della Ferrari, ha guidato una SF21 GP di due anni fa, la sua prima vettura di Formula Uno.



La Ferrari ha ingaggiato il talentuoso britannico nel 2021, dopo che Bearman ha vinto i titoli italiano e tedesco di Formula 4.



I predecessori di Bearman come junior Ferrari sulla Haas sono Charles Leclerc, Mick Schumacher, Robert Shwartzman e Antonio Giovinazzi.



Non è ancora stato deciso se Bearman guiderà per Hülkenberg in Messico e per Magnussen ad Abu Dhabi o viceversa.



Per quanto riguarda la stagione 2024, è già stato deciso che Oliver Bearman tornerà a guidare la Formula 2. A tal fine, siederà regolarmente al volante di Hülkenberg e di Magnussen ad Abu Dhabi. A tal fine, siederà regolarmente al simulatore di gara della Ferrari.