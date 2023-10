Oliver Bearman (Ferrari): Primeiro teste de F1 em Fiorano

O inglês Oliver Bearman (18) vai competir pela Ferrari nas primeiras sessões de treinos para as rondas do Campeonato do Mundo no México e Abu Dhabi. Agora, o piloto de Fórmula 2 testou um carro de corrida de GP pela primeira vez em Fiorano.

Oliver Bearman é considerado um dos jovens pilotos britânicos em ascensão. O jovem piloto de Chelmsford (sudeste de Inglaterra), de apenas 18 anos, está a ter uma primeira época de Fórmula 2 notável: três pole positions, quatro vitórias, a última das quais em Monza, sexto lugar intermédio antes da final da F2 em Abu Dhabi, no final de novembro.

O rapaz da Ferrari na Prema Racing fará em breve a sua estreia no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Bearman conduzirá as duas primeiras sessões de treinos das rondas do Campeonato do Mundo do México (27 de outubro) e de Abu Dhabi (24 de novembro), isto para a equipa de Hass, sediada nos EUA, que tem uma relação estreita com a mais famosa equipa de corridas de GP (os americanos adquirem todo o eixo traseiro à Ferrari).

Bearman passou o fim de semana do GP do Qatar na Haas, incluindo os ensaios dos bancos e a participação em todas as reuniões de pilotos.

Do Qatar, Bearman voou para Itália: no circuito doméstico da Ferrari em Fiorano, conduziu um carro de corrida SF21 GP com dois anos de idade, a sua primeira condução num carro de Fórmula Um.



A Ferrari contratou o talentoso britânico em 2021, depois de Bearman ter conquistado os títulos italiano e alemão de Fórmula 4.



Os predecessores de Bearman como um júnior da Ferrari no carro de corrida Haas são Charles Leclerc, Mick Schumacher, Robert Shwartzman e Antonio Giovinazzi.



Ainda não foi decidido se Bearman irá pilotar para Hülkenberg no México e para Magnussen em Abu Dhabi ou vice-versa.



No que respeita à época de 2024, já foi decidido que Oliver Bearman voltará a pilotar na Fórmula 2. Para o efeito, irá sentar-se regularmente no simulador de corrida da Ferrari.