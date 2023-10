Fernando Alonso au Qatar : martyrisé dans son Aston Martin

La chaleur et l'humidité ont fait de la course du championnat du monde du Qatar sur le Losail International Circuit "l'un des Grands Prix les plus difficiles que j'ai jamais connus", a déclaré le champion du monde Max Verstappen, "au moins aussi mauvais que la Malaisie, Singapour ou Miami".

Fernando Alonso est considéré comme un dur, entraîné jusqu'à la dernière fibre de son corps. Il est donc d'autant plus étonnant de voir comment l'homme aux 32 victoires en GP s'est exprimé à la radio lors du GP du Qatar.

"Le siège ici est incroyablement chaud, comme s'il était en feu. Vous ne pouvez pas faire quelque chose ? Versez un seau d'eau dans mon cockpit lors de l'arrêt au stand ou quelque chose comme ça". La première intervention a eu lieu au 15e tour.

Un seau d'eau n'est évidemment pas un problème pour une voiture de course hybride, alors l'Asturien a dû s'accrocher et a finalement terminé sixième.

Mais pourquoi le champion de Formule 1 de 2005 et 2006 a-t-il été littéralement cuit dans l'Aston Martin ? Le chef d'équipe Mike Krack après la course de chaleur : "Ce n'est pas un problème nouveau chez nous, nous l'avons déjà rencontré lors d'autres courses, comme à Singapour, surtout sur le côté droit du siège".



"Mais au Qatar, les conditions étaient plus extrêmes qu'à Singapour. À côté et sous la coque du siège du pilote se trouvent des unités de commande électroniques et des conduites hydrauliques, et elles chauffent toutes. Nous essayons autant que possible de protéger le siège. L'idéal serait un système de refroidissement, mais cela impliquerait un poids supplémentaire. Nous travaillons sans relâche pour que ce soit moins inconfortable pour les pilotes".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5