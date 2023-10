Fernando Alonso in Qatar: tormentato in Aston Martin

Lo spagnolo Fernando Alonso non è uno che si lamenta, ma al Gran Premio del Qatar il campione ha detto via radio: "Il sedile qui è incredibilmente caldo, non potete fare qualcosa?".

Il caldo e l'umidità hanno reso il round del Qatar sul Circuito Internazionale di Losail "uno dei Gran Premi più difficili che abbia mai vissuto", ha dichiarato il campione del mondo Max Verstappen, "almeno quanto la Malesia, Singapore o Miami".

Fernando Alonso è considerato un cane duro, addestrato fino all'ultima fibra del suo corpo. È ancora più sorprendente, quindi, come il 32 volte vincitore di un GP abbia riferito alla radio del GP del Qatar.

"Il sedile qui è incredibilmente caldo, come se stesse andando a fuoco. Non potete fare qualcosa? Versate un secchio d'acqua nel mio abitacolo al pit stop o qualcosa del genere". La prima parola è arrivata al 15° giro.

Un secchio d'acqua non è ovviamente un problema in un'auto da corsa ibrida, quindi l'asturiano ha dovuto arrangiarsi e ha concluso al sesto posto.

Ma perché il campione di Formula 1 del 2005 e del 2006 era letteralmente cotto nella Aston Martin? Il boss del team Mike Krack dopo la gara: "Non è un problema nuovo per noi, lo abbiamo avuto anche in altre gare, come a Singapore, soprattutto sul lato destro del sedile".



"Ma in Qatar le condizioni erano più estreme che a Singapore. Ci sono unità di controllo elettroniche e linee idrauliche vicino e sotto il pannello del sedile del pilota, che si surriscaldano. Cerchiamo di schermare il sedile il più possibile. Il raffreddamento sarebbe l'ideale, ma significherebbe aumentare il peso. Continuiamo a lavorare per rendere il sedile meno scomodo per i piloti".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5