Fernando Alonso no Qatar: atormentado no Aston Martin

O espanhol Fernando Alonso não é de se queixar, mas no Grande Prémio do Qatar, o campeão comunicou pelo rádio: "O assento aqui está incrivelmente quente, não podem fazer nada?"

O calor e a humidade fizeram da ronda do Qatar, no Circuito Internacional de Losail, "um dos mais duros Grandes Prémios que alguma vez experimentei", disse o campeão mundial Max Verstappen, "pelo menos tão mau como o da Malásia, Singapura ou Miami".

Fernando Alonso é considerado um cão duro, treinado até à última fibra do seu corpo. Por isso, é ainda mais surpreendente a forma como o 32 vezes vencedor de GPs relatou no rádio no GP do Qatar.

"O banco aqui está incrivelmente quente, como se estivesse a arder. Não podem fazer nada quanto a isso? Deitar um balde de água no meu cockpit na paragem nas boxes ou assim." A primeira palavra veio na volta 15.

Um balde de água não é obviamente um problema num carro de corrida híbrido, por isso o asturiano teve de se desenrascar e acabou em sexto.

Mas porque é que o campeão de Fórmula 1 de 2005 e 2006 foi literalmente cozinhado no Aston Martin? O chefe de equipa Mike Krack após a corrida de aquecimento: "Não é um problema novo para nós, já o tivemos noutras corridas, como em Singapura, especialmente no lado direito do banco".



"Mas no Qatar as condições eram mais extremas do que em Singapura. Há unidades de controlo eletrónico e linhas hidráulicas ao lado e debaixo do assento do piloto, e todas elas aquecem. Tentamos proteger o banco o mais possível. A refrigeração seria o ideal, mas isso implicaria mais peso. Continuamos a trabalhar para que seja menos desconfortável para os pilotos."





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5