Fraude fiscale à grande échelle : Peine avec sursis pour Bernie Ecclestone

L'ancien patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone a plaidé coupable de fraude fiscale lors d'une audience. Le Britannique a écopé pour cela d'une peine avec sursis et doit payer environ 700 millions d'euros d'impôts.

Bernie Ecclestone était dans le collimateur de l'administration fiscale britannique pour avoir omis de déclarer en 2015 un trust offshore basé à Singapour d'une valeur de plus de 400 millions de dollars. Ce jeudi matin, le maître d'œuvre de la Formule 1 moderne a plaidé coupable devant la Southwark Crown Court, après avoir auparavant rejeté les accusations.

Il a ainsi empêché le début du procès, qui était prévu pour le mois prochain. Ecclestone a été condamné à une peine de 17 mois de prison avec sursis pour ce délit et doit en outre s'acquitter d'environ 700 millions d'euros d'impôts qui se sont accumulés pendant 18 ans.

Ce n'est pas la première fois qu'Ecclestone est dans le collimateur des autorités. De 2012 à 2014, il a été jugé à Munich. On lui reprochait alors de s'être rendu coupable de corruption et d'incitation à l'abus de confiance en versant 44 millions de dollars à l'ancien directeur financier de la BayernLB, Gerhard Gribkowsky, autour de la vente des parts de Formule 1.

L'ancien directeur de la Landesbank a reconnu avoir perçu des pots-de-vin de la part d'Ecclestone et ne pas les avoir déclarés au fisc, ce pour quoi il avait été condamné à huit ans et demi de prison. Gribkowsky était en prison depuis janvier 2011, mais il a été libéré de manière anticipée début mars 2016 et le reste de la peine a été suspendu.

Ecclestone, dont la condamnation n'était pas certaine, a pu obtenir l'arrêt des poursuites en versant une somme totale de 100 millions d'euros. Sur cette somme, 99 millions d'euros ont été versés au trésor public bavarois. Le million restant a été versé à la fondation allemande pour les hospices d'enfants.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5