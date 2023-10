Frode fiscale: Condanna sospesa per Bernie Ecclestone

L'autorità fiscale britannica aveva preso di mira Bernie Ecclestone per non aver pagato le tasse su un trust offshore con sede a Singapore del valore di oltre 400 milioni di dollari nel 2015. Questo giovedì mattina, il costruttore della Formula Uno moderna si è dichiarato colpevole presso la Southwark Crown Court dopo aver precedentemente negato le accuse.

In questo modo ha impedito l'inizio del processo, che era stato fissato per il mese prossimo. Ecclestone è stato condannato a una pena detentiva sospesa di 17 mesi per il reato commesso e dovrà inoltre pagare circa 700 milioni di euro di tasse arretrate accumulate in 18 anni.

Non è la prima volta che Ecclestone finisce nel mirino delle autorità. Dal 2012 al 2014 è stato processato a Monaco di Baviera, accusato di corruzione e istigazione alla violazione della fiducia per aver trasferito 44 milioni di dollari all'ex direttore finanziario del BayernLB, Gerhard Gribkowsky, per la vendita di azioni di Formula Uno.

L'ex membro del consiglio di amministrazione della Landesbank ha ammesso di aver preso tangenti da Ecclestone e di non aver pagato le tasse su di esse, per cui è stato condannato a otto anni e mezzo di carcere. Gribkowsky era in carcere dal gennaio 2011, ma è stato rilasciato anticipatamente nel marzo 2016 e il resto della pena è stato sospeso.

Ecclestone, la cui condanna non era certa, è riuscito a far cadere il caso pagando un totale di 100 milioni di euro in denaro. 99 milioni di euro sono stati versati all'erario bavarese. Il restante milione è stato devoluto alla Fondazione tedesca per l'ospizio dei bambini.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5