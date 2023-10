Fraude fiscal: Pena suspensa para Bernie Ecclestone

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A autoridade fiscal britânica estava a perseguir Bernie Ecclestone por não ter pago impostos sobre um fundo offshore sediado em Singapura no valor de mais de 400 milhões de dólares em 2015. Esta quinta-feira de manhã, o construtor da Fórmula 1 moderna declarou-se culpado no Southwark Crown Court, depois de ter anteriormente negado as acusações.

Ao fazê-lo, impediu o início do julgamento, que tinha sido marcado para o próximo mês. Ecclestone foi condenado a uma pena de prisão suspensa de 17 meses por este delito e deverá também pagar cerca de 700 milhões de euros de impostos em atraso, acumulados ao longo de 18 anos.

Não é a primeira vez que Ecclestone é visado pelas autoridades. Entre 2012 e 2014, foi julgado em Munique, acusado na altura de ser culpado de suborno e de incitamento à quebra de confiança, quando transferiu 44 milhões de dólares para o antigo diretor financeiro do BayernLB, Gerhard Gribkowsky, em torno da venda de acções da Fórmula Um.

O antigo membro do conselho de administração do Landesbank admitiu ter recebido subornos de Ecclestone e não ter pago impostos sobre os mesmos, pelo que foi condenado a oito anos e meio de prisão. Gribkowsky estava na prisão desde janeiro de 2011, mas foi libertado antecipadamente em março de 2016 e o resto da pena foi suspenso.

Ecclestone, cuja condenação não era certa, conseguiu fazer com que o processo fosse arquivado pagando um total de 100 milhões de euros em dinheiro. Deste montante, 99 milhões de euros foram para o tesouro da Baviera. O restante milhão foi para a Fundação Alemã de Cuidados Infantis.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5