McLaren ad Austin: in uso fibre di carbonio riciclate



di Vanessa Georgoulas - Traduzione automatica da Tedesco

LAT

Il team McLaren si è posto un obiettivo ambizioso in termini di sostenibilità. Per raggiungere questo obiettivo, sta testando la fibra di carbonio riciclata sulle sue vetture di Formula Uno in occasione del prossimo GP di Austin, in Texas.

